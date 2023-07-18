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18 июля 2023, новость

Ксения Алферова рассказала, что не любит сниматься в кино с мужем

По словам актрисы, Егор Бероев не умеет разделять личную жизнь и работу
Егор Бероев и Ксения Алферова

В недавнем интервью Ксения Алферова рассказала, что она не один раз работала с мужем на съемочной площадке, но все же не любит сниматься вместе с ним. По словам актрисы, ее супруг Егор Бероев не умеет разделять рабочие отношения и семейные.

«Я не люблю сниматься вместе с Егором. Он очень критичный, не умеет разделить жену и актрису на площадке. У него эта грань стирается, и мне очень тяжело. Результат, как ни странно, при этом получается хороший. Хотя мне каждый раз кажется, что это будет ужас-ужас, и я делаю все через преодоление», — рассказала 49-летняя актриса изданию «Аргументы и Факты».

Последняя совместная работа супругов в кино — вышедший в марте этого года фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» режиссера Сарика Андреасяна, где Егор Бероев сыграл пилота Дамира Юсупова, а Ксении Алферовой досталась второстепенная, но важная роль.

«У меня там роль небольшая, но важная. Люди очень часто выкладывают в соцсетях монолог моей героини, в котором она говорит о том, какой должна быть жена. Эти слова почему-то “попали” и в женщин, и в мужчин», — рассказала актриса.

В основу картины легла реальная история: в августе 2019 года Юсупов экстренно посадил самолет в кукурузном поле и спас жизнь более чем 200 людям. 

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Ксения Алферова и Егор Бероев поженились в 2001 году. Супруги воспитывают 16-летнюю дочь Евдокию.

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