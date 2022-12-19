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На солнце, вдоль рядов кукурузы

20231 ч. 40 мин.драмабоевик
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Сюжет фильма:

Дамир Юсупов был обычным мальчишкой, грезил о небе и мечтал стать летчиком, как папа. Но судьба распорядилась иначе. Спустя годы Дамир все же воплотил свою заветную мечту, вопреки всем трудностям став пилотом гражданской авиации. В августе 2019 года пассажирский самолет, за штурвалом которого находился Юсупов, столкнулся со стаей чаек. В этой стрессовой ситуации герой принял решение сажать самолет на кукурузное поле и таким образом спас жизни 233 человек.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы» — экшен-драма Сарика Андреасяна с Егором Бероевым о несбыточной мечте и подвиге, поразившем весь мир.

Режиссер
Сарик Андреасян
В ролях
Егор Бероев, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин, Ксения Алферова, Елизавета Моряк, Ольга Хохлова, Жанна Эппле, Артем Алексеев
Страна
Россия
Премьера
16 марта 2023 (РФ)
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