Дамир Юсупов был обычным мальчишкой, грезил о небе и мечтал стать летчиком, как папа. Но судьба распорядилась иначе. Спустя годы Дамир все же воплотил свою заветную мечту, вопреки всем трудностям став пилотом гражданской авиации. В августе 2019 года пассажирский самолет, за штурвалом которого находился Юсупов, столкнулся со стаей чаек. В этой стрессовой ситуации герой принял решение сажать самолет на кукурузное поле и таким образом спас жизни 233 человек.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы» — экшен-драма Сарика Андреасяна с Егором Бероевым о несбыточной мечте и подвиге, поразившем весь мир.