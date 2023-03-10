Бероев с женой, Максимова и летчик-герой посетили кинопремьеру

В Москве состоялась премьера экшен-драмы « На солнце, вдоль рядов кукурузы », основанной на реальных событиях: в августе 2019 года, когда у самолета отказали оба двигателя, пилот Дамир Юсупов сумел посадить его на кукурузное поле.

«Этот фильм — не инструкция о том, как действовать в аварийной ситуации. Это история о советском мальчике, который мечтал стать пилотом и через тернии добивался и воплотил свою мечту, рассказал герой. — Это история о переоценке ценностей, о том, что нужно ценить то, что мы имеем».