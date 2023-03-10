Бероев с женой, Максимова и летчик-герой посетили кинопремьеру

В Москве состоялась премьера экшен-драмы «На солнце, вдоль рядов кукурузы», основанной на реальных событиях: в августе 2019 года, когда у самолета отказали оба двигателя, пилот Дамир Юсупов сумел посадить его на кукурузное поле.
Фильм представили режиссер Сарик Андреасян, продюсер Гевонд Андреасян, актеры Егор Бероев, Полина Максимова, Дмитрий Власкин, Герман Модягин, Елизавета Моряк, Марк Богатырев, Михаил Тарабукин, Ксения Алферова, Жанна Эппле и другие.
Почетным гостем премьеры стали Дамир Юсупов, командир самолета и Герой России. Зал встретил его стоячей овацией.
«Этот фильм — не инструкция о том, как действовать в аварийной ситуации. Это история о советском мальчике, который мечтал стать пилотом и через тернии добивался и воплотил свою мечту, рассказал герой. — Это история о переоценке ценностей, о том, что нужно ценить то, что мы имеем».
Гостями премьеры и первыми зрителями картины стали Ольга Кузьмина, Ольга Кабо, Анна Чурина, Ксения Суркова, Евгения Малахова, Владимир Сычев, Екатерина Кабак, Алена Чехова и другие знаменитости.
В широкий прокат фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» выйдет 16 марта.