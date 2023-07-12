Скафандр Юлии Пересильд выставили на продажу

МОСКВА, 12 июл — РИА «Новости». Аварийно-спасательный скафандр «Сокол КВ-2», в котором актриса Юлия Пересильд летала на Международную космическую станцию, появился на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической промышленности на сайте «Главкосмоса».

«Предлагаем приобрести: скафандр “Сокол КВ-2”, изготовленный специально для члена основного экипажа “Союз МС-19” — актрисы Юлии Пересильд для съемки художественного фильма на борту МКС в рамках научно-просветительского проекта “Вызов”», — говорится на странице объявления.

Стоимость не указана, но на сайте можно оставить заявку. Отмечается, что скафандр использовался в космосе. Состояние товара оценивается как идеальное. Его можно использовать как музейный экспонат или для частной коллекции, а также как реквизит для съемок фильмов или рекламы, считают в «Главкосмосе».

Скафандры «Сокол» вместе с бортовыми системами корабля нужны, чтобы обеспечивать жизнь и работоспособность участника космического полета в случае разгерметизации спускаемого аппарата на наиболее опасных этапах полета — при запуске и стыковке, расстыковке и спуске. Комплект скафандра, включающий шлем, гарнитуру, перчатки и стартовые сапоги, весит примерно 10,5 килограмма. «Радиосвязь осуществляется через гарнитуру, оснащенную наушниками и двумя микрофонами. Наддув скафандра, дыхание и вентиляция космонавта в разгерметизированном объекте обеспечивается за счет подачи в шлем кислорода (или газа в составе 40% кислорода и 60% азота)», — указано в объявлении.

Скафандр, изготовленный для дублера Пересильд — Алены Мордовиной, также можно прибрести.