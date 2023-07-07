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7 июля 2023, новость

Певцов назвал причину ухода Дроздовой из «Современника»

Актер подчеркнул, что оттуда, где человек не нужен, следует уходить
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов | Источник: 7 Дней

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов впервые назвал причину ухода его супруги актрисы Ольги Дроздовой из театра «Современник». Его цитирует News ru.

Певцов отметил, что за время работы депутатом ему предлагали возглавить различные театры четыре раза, но он отказался. «Я не могу приходить, занимая чье-то место и разрушая чью-то судьбу. Не могу приходить туда, куда меня не зовут», — сказал он.

По мнению артиста, нужно приходить туда, где человек нужен, и уходить оттуда, где он не нужен. «И поэтому меня нет в "Ленкоме". И поэтому моя супруга ушла из "Современника"», — уточнил Певцов.

До этого Певцов заявлял, что театр «Ленком» прекратил свое существование после ухода из жизни режиссера Марка Захарова. Директор театра Марк Варшавер в ответ уличил его в лукавстве.

Ранее Певцов рассказал, что отказался от предложения о съемках из-за Константина Богомолова.

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