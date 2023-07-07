Певцов назвал причину ухода Дроздовой из «Современника»

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов | Источник: 7 Дней

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов впервые назвал причину ухода его супруги актрисы Ольги Дроздовой из театра «Современник». Его цитирует News ru.

Певцов отметил, что за время работы депутатом ему предлагали возглавить различные театры четыре раза, но он отказался. «Я не могу приходить, занимая чье-то место и разрушая чью-то судьбу. Не могу приходить туда, куда меня не зовут», — сказал он.