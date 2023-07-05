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5 июля 2023, новость

Певцова уличили в лукавстве после слов о «Ленкоме» без Захарова

Директор театра назвал высказывания актера некорректными
Дмитрий Певцов | Источник: Legion-Media.ru

Заслуженный деятель искусств России, директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер уличил актера Дмитрия Певцова в лукавстве после слов о том, что театр без Захарова прекратил существование. Его цитирует News ru.

Он напомнил, что Певцов, говорящий, что рад уходу из театра, занят в спектаклях «Юнона и Авось», «Все оплачено» и «Женитьба» и в числе прочих артистов представляет «Ленком» на «Больших гастролях» в Краснодарском крае.

«Так что он, мягко говоря, лукавит. А разве то, что эти и многие другие спектакли Марка Захарова и других режиссеров так восторженно принимает публика, то, что театр сохраняет все захаровское наследие, что он полон зрителей, получает награды, выступает в госпиталях, говорит о его гибели?» — негодует Варшавер.

Директор театра посетовал, что Певцов своими словами задел других артистов, и признался, что огорчен неожиданным поведением артиста и депутата.

«По-моему, это некорректное высказывание артиста по отношению к его коллегам, которые продолжают считать Певцова членом труппы и выходят с ним на сцену. А он заявляет: "Я рад, что не работаю в этом театре"», — говорит Варшавер.

Певцов также заявлял, что если бы у него сейчас не было депутатской работы, концертов и предложений в кино, а был бы только один «Ленком», ему «было бы худо».

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