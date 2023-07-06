Певцов отказался от предложения о съемках из-за Богомолова

Актер Дмитрий Певцов признался в интервью с News ru, что отказался от хорошего проекта из-за Константина Богомолова.
Певцов сообщил, что его приглашали сняться в киноальманахе «Я люблю тебя, Россия». Артисту понравился сценарий, но он отказался. Причиной этому стал Константин Богомолов, который числился в проекте как художественный руководитель.
«Я сказал: "Не, ребят, спасите... простите, вот рядом с этим человеком я не могу даже рядом в титрах стоять". Хоть это было бы гениальное кино и, может быть, огромные деньги», — поделился актер.
Певцов признался, что в последнее время ему редко поступают предложения в кино. «Наверное, чувствуют мое… Даже не знаю. Лень читать», — заявил артист.
Певцов начал свою актерскую карьеру в 1984 году, когда стал служить в «Театре на Таганке». В 1991 году был приглашен в труппу театра «Ленком», где дебютировал в главной роли в спектакле Глеба Панфилова «Гамлет». В 2021-м он ушел из тетра.
В 1986-м Певцов дебютировал в кино в фильме «Конец света с последующим симпозиумом». Он снимался в таких проектах, как «День радио», «Бандитский Петербург», «Борис Годунов», «Жмурки».
Напомним, ранее Певцов высказался о своем уходе из театра «Ленком». Позже его слова прокомментировал директор учреждения Марк Варшавер, уличивший актера в лукавстве.