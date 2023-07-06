Певцов отказался от предложения о съемках из-за Богомолова

Дмитрий Певцов | Источник: Legion-Media.ru

Актер Дмитрий Певцов признался в интервью с News ru, что отказался от хорошего проекта из-за Константина Богомолова.

Певцов сообщил, что его приглашали сняться в киноальманахе «Я люблю тебя, Россия». Артисту понравился сценарий, но он отказался. Причиной этому стал Константин Богомолов, который числился в проекте как художественный руководитель.

«Я сказал: "Не, ребят, спасите... простите, вот рядом с этим человеком я не могу даже рядом в титрах стоять". Хоть это было бы гениальное кино и, может быть, огромные деньги», — поделился актер.

Певцов признался, что в последнее время ему редко поступают предложения в кино. «Наверное, чувствуют мое… Даже не знаю. Лень читать», — заявил артист.