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6 июля 2023, новость

Певцов отказался от предложения о съемках из-за Богомолова

Актер заявил, что это могло быть гениальное и прибыльное кино
Дмитрий Певцов | Источник: Legion-Media.ru

Актер Дмитрий Певцов признался в интервью с News ru, что отказался от хорошего проекта из-за Константина Богомолова.

Певцов сообщил, что его приглашали сняться в киноальманахе «Я люблю тебя, Россия». Артисту понравился сценарий, но он отказался. Причиной этому стал Константин Богомолов, который числился в проекте как художественный руководитель.

«Я сказал: "Не, ребят, спасите... простите, вот рядом с этим человеком я не могу даже рядом в титрах стоять". Хоть это было бы гениальное кино и, может быть, огромные деньги», — поделился актер.

Певцов признался, что в последнее время ему редко поступают предложения в кино. «Наверное, чувствуют мое… Даже не знаю. Лень читать», — заявил артист.

Певцов начал свою актерскую карьеру в 1984 году, когда стал служить в «Театре на Таганке». В 1991 году был приглашен в труппу театра «Ленком», где дебютировал в главной роли в спектакле Глеба Панфилова «Гамлет». В 2021-м он ушел из тетра.

В 1986-м Певцов дебютировал в кино в фильме «Конец света с последующим симпозиумом». Он снимался в таких проектах, как «День радио», «Бандитский Петербург», «Борис Годунов», «Жмурки».

Напомним, ранее Певцов высказался о своем уходе из театра «Ленком». Позже его слова прокомментировал директор учреждения Марк Варшавер, уличивший актера в лукавстве.

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