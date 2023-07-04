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4 июля 2023, новость

Дмитрий Певцов объяснил причину ухода из «Ленкома»

По признанию актера, он рад, что сейчас не является членом труппы театра
Дмитрий Певцов | Источник: PersonaStars

Актер Дмитрий Певцов заявил в беседе с News ru, что театр «Ленком» прекратил свое существование после кончины художественного руководителя Марка Захарова.

Певцов признался, что со сменой худрука театр стал абсолютно другим. Артист перестал чувствовать заведение своим домом. Актер рад, что сейчас не является членом «Ленкома».

«Очень рад, что я сейчас не там. Хотя и продолжаю играть там несколько спектаклей, в основном "Юнона и Авось"», — поделился артист.

По словам Певцова, если бы у него сейчас не было депутатской работы, концертов и предложений в кино, а был бы только один «Ленком», ему «было бы худо».

Марка Захарова не стало 28 сентября 2019 года. С 1973 по 2019 год он был художественным руководителем и главным режиссером театра «Ленком». После смерти его заменил директор театра Марк Варшавер.

В 2022-м главным режиссером «Ленкома» стал Алексей Франдетти. Артист называл предложение «неожиданным на 300%». Также он рассказал, что в театре со временем должно появиться больше режиссеров с разным подходом.

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