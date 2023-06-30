Вышел новый трейлер второй части «Дюны»

Сюжет « Дюны 2 » посвящен истории Пола Атрейдеса и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Главные роли исполнили Тимоти Шаламе , Зендая и Ребекка Фергюсон . Музыку к фильму написал композитор Ханс Циммер, получивший «Оскар» за создание саундтрека к первой части фильма.

Мировая премьера первой части фильма прошла 3 сентября 2021 года в рамках Венецианского кинофестиваля. Лента также получила четыре премии «Оскар» в технических номинациях — за лучший звук, лучший монтаж, лучший саундтрек и лучшую работу художника-постановщика, пять премий BAFTA и другие награды. Экранизации Дени Вильнева основаны на цикле романов американского писателя Фрэнка Герберта (1920−1986) «Хроники Дюны», одном из самых популярных произведений фантастической литературы XX века, удостоенном множества премий.