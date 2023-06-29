Пересильд поддержала возлюбленного на премьере сериала

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии Фото предоставлены РЕН-ТВ

В Москве прошел светский показ сериала «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым в главной роли. Многосерийный фильм был снят режиссером Игорем Твердохлебовым по мотивам популярного одноименного романа Михаила Елизарова.

35-летний Ефремов на премьеру не пришел, зато картину вместе со съемочной группой представил Михаил Тройник, который сыграл Гришу Вырина. Компанию актеру в этот вечер составила его возлюбленная, актриса и звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд. Ранее она также поздравила Тройника с годовщиной их отношений.

По сюжету, актер-неудачник Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) узнает, что его отец убит, причем при загадочных обстоятельствах. Герой едет в родной город отца, где ему предстоит столкнуться с чередой опасных событий. Местные жители верят, что книги советского писателя Громова имеют магические свойства. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, и главную герою предстоит стать частью одной из них. Кроме того, он должен раскрыть секреты своей семьи и найти одну из редких книг — книгу Смысла.