Наверх
29 июня 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Пересильд поддержала возлюбленного на премьере сериала

Звезды посетили светскую премьеру «Библиотекаря»
33
фотографии
33
фотографии
33
фотографии
Фото предоставлены РЕН-ТВ

В Москве прошел светский показ сериала «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым в главной роли. Многосерийный фильм был снят режиссером Игорем Твердохлебовым по мотивам популярного одноименного романа Михаила Елизарова. 

35-летний Ефремов на премьеру не пришел, зато картину вместе со съемочной группой представил Михаил Тройник, который сыграл Гришу Вырина. Компанию актеру в этот вечер составила его возлюбленная, актриса и звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд. Ранее она также поздравила Тройника с годовщиной их отношений.

Также показ посетили: Регина Тодоренко, Лиза Арзамасова, Дарья Повереннова, Анна Котова, Иван Добронравов, Владимир Яглыч и многие другие.

По сюжету, актер-неудачник Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) узнает, что его отец убит, причем при загадочных обстоятельствах. Герой едет в родной город отца, где ему предстоит столкнуться с чередой опасных событий. Местные жители верят, что книги советского писателя Громова имеют магические свойства. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, и главную герою предстоит стать частью одной из них. Кроме того, он должен раскрыть секреты своей семьи и найти одну из редких книг — книгу Смысла.

Премьера сериала «Библиотекарь» состоится в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Юлия Пересильд
Библиотекарь
Робак и Пересильд стали мужем и женой в новом сериале
Анна Котова
Вызов
Максимова в роскошном платье представила новый фильм
Дарья Повереннова
Иван Добронравов
Утяшева с Волей, Хилькевич с дочками: звезды на премьере шоу «Выжить в Дубае»
Лиза Арзамасова
Регина Тодоренко
Караулова, Исхаков, редкий выход Ходченковой: звезды на премьере фильма
Никита Ефремов
Игорь Твердохлебов
Пересильд поздравила возлюбленного с их первой годовщиной
Михаил Тройник
Пересильд представила новый фильм на кинофестивале в Шанхае
Путин назвал фильм «Вызов» прорывом в мировом кино
Появились новые кадры с Ефремовым в экранизации популярного фэнтези
Эрнст, Пересильд и Шипенко получили госпремию за «Вызов»
Юлия Пересильд показала, как принимала душ в космосе
Яблоко от яблони: дети знаменитых актеров, похожие на них как две капли воды
Никита Ефремов назвал фильм с отцом в числе любимых
Сын Ефремова снимается в роли учителя при колонии: первые кадры
Кассовые сборы фильма «Вызов» превысили миллиард рублей
Пересильд не содействовала участию дочери в фильме «Императрицы»
Космонавты на МКС посмотрели «Вызов» вместе с иностранными коллегами
«Заносит, шатает». Шипенко рассказал, как привыкал ходить после возвращения с МКС
​​​​​​​«Хочу снять фильм про Бонда». Интервью с Климом Шипенко, режиссером «Вызова»
Рыжая и с дредами: неузнаваемая Пересильд снимается в сказке. Первые фото
Юлия Пересильд ответила на критику за съемки в космосе
Пересильд предложили дать звание Героя России
Гагарина рассказала, почему отказалась от кастинга в «Вызов»
Собчак, Ургант, Пересильд с дочками, Эрнст с женой: звезды на громкой премьере «Вызова»
Юлия Пересильд напишет книгу о полете на МКС
Шипенко заявил, что Пересильд «помолодела лет на десять» в космосе
У Кремля установили летательный аппарат, вернувший Пересильд с МКС
Муцениеце рассказала, почему не полетела на съемки в космос
Бандиты и пирожные: актеры «И снова здравствуйте!» представили новый сезон
Мария Миронова рассказала, почему не полетела на съемки в космос
Юлия Пересильд пожаловалась на «гигантский стресс» от самопроб
Юлия Пересильд играет Елизавету I: первые кадры с площадки
Пересильд, Михалкова и другие звезды посетили кинофестиваль в Югре
Американский режиссер сравнил «Вызов» Шипенко с «Армагеддоном»
Фильм с Никитой Ефремовым покажут на фестивале в США
«Первый» покажет видео с поющей в космосе Пересильд
Названы актер и актриса года
Пересильд объяснила, почему часто отказывается от ролей в кино
Безрукова, Водонаева и другие на премьере сериала с Козловским
Никита Ефремов объяснил, почему не навещает отца в колонии
Появились новые фото с Пересильд, Биковичем и Машковым со съемок «Вызова»
Пересильд рассказала о беспокойстве за дочь, снимавшуюся в главной роли
Акиньшина и Янковский посетили премьеру продолжения «Контейнера»
Дочь Пересильд и Учителя представила фильм со своим участием на ММКФ
Шпица, Боярская, Пересильд с дочкой: звезды на кинофестивале «Короче»
Асмус с Козловским представили совместный сериал в Москве
Появились фото со съемок с неузнаваемым Никитой Ефремовым
13-летнюю дочь Пересильд наградили на фестивале в Испании
Бикович присоединился к Пересильд на площадке фильма «Вызов»
Пересильд вспомнила, как плакала в космосе
Эрнст сравнил игру космонавта в «Вызове» с талантом Де Ниро
Новые трейлеры
Заложники
Дублированный трейлер
Птичий короб: Барселона
Трейлер (англ.)
Замкнутый круг
Трейлер (англ.)
Миллиарды
Трейлер (7 сезон, англ.)
Макс и Гусь
Трейлер
Пять ночей у Фредди
Трейлер (англ.)
Ира
Тизер
Мамонты
Тизер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь