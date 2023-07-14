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Алексей Вязинцев искренне ненавидит все «совковое», но однажды он узнает, что книги малоизвестного советского писателя Дмитрия Громова, написанные в 1950−70-е годы, обладают магической силой. Каждая книга дает определенный навык — Ярость, Силу, Терпение, Власть, Радость, Память и Смысл. Самые разные отчаявшиеся — от обнищавших врачей до бывших заключенных — объединяются в группы, которые называются Библиотеками, и охотятся за книгами Громова. В заветных изданиях они обрели смысл жизни и готовы умирать за них. Вязинцеву предстоит разыскать самый редкий экземпляр — книгу Смысла.
Сериал «Библиотекарь» снят по одноименному роману российского писателя Михаила Елизарова, опубликованному в 2007 году.