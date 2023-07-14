Библиотекарь

Рецензия редакции

О чем все это

Актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что убит его отец, ушедший из семьи, когда Леша был маленьким. Вязинцев отправляется в захолустное Широнино, чтобы продать квартиру, оставшуюся в наследство. В первый же вечер он попадает в вихрь событий, в которых черт ногу сломит. Оказывается, существуют могущественные книги, влияющие на человеческое сознание. Если прочесть книгу за один присест, она дает особенную власть и силу. За Книги Ярости, Власти, Терпения и другие ведется борьба не на жизнь, а на смерть между так называемыми читальнями, сообществами людей, посвященными в тайну. Отец Алексея был лидером широнинской читальни — Библиотекарем. И Вязинцеву-младшему предлагают занять эту должность.

Зачем смотреть

На экран культовый роман Михаила Елизарова попал с заметными изменениями. Главное из них в том, что сериал лишен сентиментальной ностальгии, в которой состояло главное обаяние книги. Эстетика советского ушла главным образом в интерьеры. Но на фоне приглаженно-глянцевых и обезличенно-дорогих мест обитания героев многих сериалов современности, приятно для разнообразия усладить взгляд обшарпанными хрущевками, ленинскими бюстами и постельным бельем «ромашки на фоне голубого неба».

Несомненной удачей стали и костюмы, особенно, изобретательные боевые наряды, сделанные, по сюжету, простыми постсоветскими людьми из подручных материалов. Строительные и хоккейные каски вместо рыцарских шлемов, автомобильные покрышки вместо кирас создают двоякое (и очень правильное) ощущение: пребывания во всеоружии вперемешку с уязвимостью. Удались и сами батальные сцены — они вышли достаточно жестокими и хореографически выстроенными. Можно точечно отметить и выигрышные кастинговые решения. Евгения Дмитриева в роли гранд-дамы широнинской библиотеки блистательно балансирует между яростной валькирией и надменной училкой.

Почему можно не смотреть

А вот выбор на главную роль — простофили, попавшего в чудо-мир, — Никиты Ефремова, скорее, из разряда неудач. Слишком уж героическим, несмотря на изрядное смятение, получился Алексей Вязинцев в его исполнении. Бросается в глаза и недостаточная разница в возрасте между отцом и сыном (первого сыграл Андрей Мерзликин).

Для почитателей романа Елизарова сериал, вероятнее всего, станет разочарованием. Искры из столкновения постсоветской действительности с пафосом фэнтези так и не высеклись. Утрированные канцелярские обороты, оправданные в оригинале, режут слух, вызывая мысли о непрофессионализме сценаристов. И, в конце концов, кино не дает безоговорочного понимания, почему все-таки за эти волшебные книги устраивались кровавые сечи и гибло столько людей.