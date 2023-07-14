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Библиотекарь

Рецензии
1
6.435 оценок
2023 (27 июля 2023 ожидается выход 5 серии 1 сезона)50 мин.драмафэнтезитриллер

Сюжет сериала:

Алексей Вязинцев искренне ненавидит все «совковое», но однажды он узнает, что книги малоизвестного советского писателя Дмитрия Громова, написанные в 1950−70-е годы, обладают магической силой. Каждая книга дает определенный навык — Ярость, Силу, Терпение, Власть, Радость, Память и Смысл. Самые разные отчаявшиеся — от обнищавших врачей до бывших заключенных — объединяются в группы, которые называются Библиотеками, и охотятся за книгами Громова. В заветных изданиях они обрели смысл жизни и готовы умирать за них. Вязинцеву предстоит разыскать самый редкий экземпляр — книгу Смысла.

Сериал «Библиотекарь» снят по одноименному роману российского писателя Михаила Елизарова, опубликованному в 2007 году.

Режиссер
Игорь Твердохлебов
В ролях
Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий, Александра Урсуляк, Анна Сорокина, Людмила Ячменева
Страна
Россия
Возрастные ограничения
18 +
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Сезоны сериала
Постер Библиотекарь: 1 сезон
1 сезон8 серий, 2023
Трейлеры2
Кадры40
40
фотографий
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Рецензии и отзывы к сериалу

1
Рецензия редакции
Рита Железнякова
14 июля 2023
6

О чем все это

Актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что убит его отец, ушедший из семьи, когда Леша был маленьким. Вязинцев отправляется в захолустное Широнино, чтобы продать квартиру, оставшуюся в наследство. В первый же вечер он попадает в вихрь событий, в которых черт ногу сломит. Оказывается, существуют могущественные книги, влияющие на человеческое сознание. Если прочесть книгу за один присест, она дает особенную власть и силу. За Книги Ярости, Власти, Терпения и другие ведется борьба не на жизнь, а на смерть между так называемыми читальнями, сообществами людей, посвященными в тайну. Отец Алексея был лидером широнинской читальни — Библиотекарем. И Вязинцеву-младшему предлагают занять эту должность.

Зачем смотреть

На экран культовый роман Михаила Елизарова попал с заметными изменениями. Главное из них в том, что сериал лишен сентиментальной ностальгии, в которой состояло главное обаяние книги. Эстетика советского ушла главным образом в интерьеры. Но на фоне приглаженно-глянцевых и обезличенно-дорогих мест обитания героев многих сериалов современности, приятно для разнообразия усладить взгляд обшарпанными хрущевками, ленинскими бюстами и постельным бельем «ромашки на фоне голубого неба».

Несомненной удачей стали и костюмы, особенно, изобретательные боевые наряды, сделанные, по сюжету, простыми постсоветскими людьми из подручных материалов. Строительные и хоккейные каски вместо рыцарских шлемов, автомобильные покрышки вместо кирас создают двоякое (и очень правильное) ощущение: пребывания во всеоружии вперемешку с уязвимостью. Удались и сами батальные сцены — они вышли достаточно жестокими и хореографически выстроенными. Можно точечно отметить и выигрышные кастинговые решения. Евгения Дмитриева в роли гранд-дамы широнинской библиотеки блистательно балансирует между яростной валькирией и надменной училкой.

Почему можно не смотреть

А вот выбор на главную роль — простофили, попавшего в чудо-мир, — Никиты Ефремова, скорее, из разряда неудач. Слишком уж героическим, несмотря на изрядное смятение, получился Алексей Вязинцев в его исполнении. Бросается в глаза и недостаточная разница в возрасте между отцом и сыном (первого сыграл Андрей Мерзликин).

Для почитателей романа Елизарова сериал, вероятнее всего, станет разочарованием. Искры из столкновения постсоветской действительности с пафосом фэнтези так и не высеклись. Утрированные канцелярские обороты, оправданные в оригинале, режут слух, вызывая мысли о непрофессионализме сценаристов. И, в конце концов, кино не дает безоговорочного понимания, почему все-таки за эти волшебные книги устраивались кровавые сечи и гибло столько людей.

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