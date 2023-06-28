Татьяна Васильева прокомментировала ситуацию вокруг «Ленкома»

Татьяна Васильева | Источник: PersonaStars

Народная артистка РФ Татьяна Васильева после скандальных заявлений Станислава Садальского рассказала, когда зрители смогут увидеть ее на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». 76-летняя актриса появится в следующем сезоне: она сыграет в спектаклях «Шут Балакирев» и «Женитьба».

«Я действительно приглашена в труппу театра “Ленком”, чему несказанно рада! Я очень благодарна Марку Борисовичу Варшаверу за приглашение! Я не собираюсь занимать ничье место, особенно моей самой любимой актрисы — Инны Чуриковой. Надеюсь обрести свое!» — цитирует слова Васильевой пресс-служба «Ленкома».

Она также отметила, что 10 октября впервые сыграет в постановке «Женитьба», а далее будет ввод в спектакль «Шут Балакирев». Ранее Станислав Садальский в своем интернет-блоге обрушился с критикой на руководство театра. Актер негодовал, почему Татьяна Григорьевна «сидит в театре без работы».

Театр опроверг эти заявления, сообщив, что прежде Васильева никогда не служила в «Ленкоме». Также отмечается, что 71-летний актер предоставил неверную информацию, которую растиражировали многие СМИ.