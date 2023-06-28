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28 июня 2023, новость

Татьяна Васильева прокомментировала ситуацию вокруг «Ленкома»

Ранее Станислав Садальский заявил, что актрису пригласили на место покойной Инны Чуриковой, но давать роли не спешат
Татьяна Васильева | Источник: PersonaStars

Народная артистка РФ Татьяна Васильева после скандальных заявлений Станислава Садальского рассказала, когда зрители смогут увидеть ее на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». 76-летняя актриса появится в следующем сезоне: она сыграет в спектаклях «Шут Балакирев» и «Женитьба».

«Я действительно приглашена в труппу театра “Ленком”, чему несказанно рада! Я очень благодарна Марку Борисовичу Варшаверу за приглашение! Я не собираюсь занимать ничье место, особенно моей самой любимой актрисы — Инны Чуриковой. Надеюсь обрести свое!» — цитирует слова Васильевой пресс-служба «Ленкома».

Она также отметила, что 10 октября впервые сыграет в постановке «Женитьба», а далее будет ввод в спектакль «Шут Балакирев». Ранее Станислав Садальский в своем интернет-блоге обрушился с критикой на руководство театра. Актер негодовал, почему Татьяна Григорьевна «сидит в театре без работы».

Театр опроверг эти заявления, сообщив, что прежде Васильева никогда не служила в «Ленкоме». Также отмечается, что 71-летний актер предоставил неверную информацию, которую растиражировали многие СМИ.

Напомним, в феврале 2023 года директор «Ленкома» Марк Варшавер предположил, кто мог бы заменить в постановках Инну Чурикову, ушедшую из жизни в январе. В комментарии для «АиФ» в качестве кандидаток он назвал народных артисток России Татьяну Васильеву и Марию Миронову. При этом Варшавер отметил, что «сегодня выбор актрис очень беден, к сожалению».

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