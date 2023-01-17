Наверх
17 января 2023, новость

Миронов, Ахеджакова, Михалкова: коллеги простились с Инной Чуриковой

Народная артистка скончалась на 80-м году жизни
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В Храме Христа Спасителя в Москве началась церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, скончавшейся на 80-м году жизни, пишет РИА «Новости».

Проститься с Чуриковой пришли ее коллеги и близкие, в числе которых были замечены актрисы Лия Ахеджакова и Людмила Поргина, худрук Театра Наций Евгений Миронов, оперная певица Хибла Герзмава, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.

Президент России Владимир Путин, а также премьер-министр страны Михаил Мишустин прислали венки на церемонию прощания со звездой.

Сообщается, что народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище недалеко от места захоронения режиссера Владимира Меньшова.

О смерти Чуриковой стало известно 14 января. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что артистка скончалась в больнице. 

Инна Чурикова дебютировала в кино еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме «Тучи над Борском». В дальнейшем она снималась во многих картинах, включая фильмы, сделанные ее мужем Глебом Панфиловым, — «Начало», «В огне брода нет», — а также «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко» и многих других.

Памяти Инны Чуриковой: 15 лучших фильмов с актрисой
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Людмила Поргина
Начало
Софи Лорен высказалась о смерти Джины Лоллобриджиды
Тот самый Мюнхгаузен
В огне брода нет
Умерла актриса Джина Лоллобриджида
Лия Ахеджакова
Евгений Миронов
Кончаловский отреагировал на смерть Чуриковой
Инна Чурикова
Морозко
Рената Литвинова почтила память сценаристки Натальи Рязанцевой
Джон Траволта простился с умершей актрисой Керсти Элли
Умер актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Юрий Дубровин
Умер последний оставшийся в живых актер из «Унесенных ветром»
Умер отец Дженнифер Энистон актер Джон Энистон
Фанаты Гарри Поттера почтили память исполнителя роли Хагрида
Умерла исполнительница главной роли в сериале «Она написала убийство»
Умерла мать Шона Пенна актриса Айлин Райан
НТВ покажет выпуск шоу Кудрявцевой с Борисом Моисеевым
Стало известно о последнем недоснятом фильме с Пускепалисом
Памяти Сергея Пускепалиса: роли, за которые его полюбили
Любимова назвала Пускепалиса человеком исключительной порядочности
Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
С режиссером советских фильмов о Холмсе Масленниковым простятся на «Ленфильме»
На 92-м году жизни скончался режиссер Жан-Люк Годар
Производство шестого сезона «Короны» приостановят из-за смерти Елизаветы II
Медвежонок Паддингтон поблагодарил королеву Елизавету II за все
По-королевски: актрисы, запечатлевшие Елизавету II в кинематографе
Скончался режиссер фильма «Эммануэль» Жюст Жэкин
Названа возможная причина смерти актера из «Интернов» Пинскера
Скончался режиссер «Трои» Вольфганг Петерсен
Умер победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков
Скончалась звезда фильма «Матрица. Революция»
Умер актер сериала «Закон и порядок» Пол Сорвино
В США умерла актриса популярных сериалов
Умер звезда фильма «Крестный отец» Джеймс Каан
Умерла 81-летняя актриса фильма «Щит и меч»
Звезда фильма «Игрушка» Мишель Буке умер на 97-м году жизни
Умерла 95-летняя актриса из «Анатомии страсти»
В Петербурге простились с Александрой Яковлевой
Умер режиссер Виталий Мельников
Умерла заслуженная артистка России Наталья Назарова
Умер актер Евгений Сытый
Умер оскароносный американский актер Уильям Херт
Умер озвучивший Джека Воробья актер Сергей Дьячков
В Москве простились с актером Борисом Невзоровым
Умер 75-летний режиссер «Охотников за привидениями»
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла легенда итальянского кино — актриса Моника Витти
Умер актер сериала «Рабыня Изаура»
Путин высказался о смерти Виктора Мережко
Никита Михалков назвал отличительную черту Куравлева
Друг Куравлева рассказал о последних годах жизни артиста
37-летний Гаспар Ульель умер после несчастного случая в горах
Опубликовано последнее фото не дождавшейся 100-летия Бетти Уайт
Умерла 64-летняя звезда сериала «Клон» Франсуаза Фортон
Борисов и Малахов высказались о смерти телеведущего Зеленского
Новые трейлеры
Мандалорец
Трейлер (3 сезон, англ.)
Марлоу
Трейлер (англ.)
Здоровый человек
Трейлер
Аферисты
Трейлер (англ.)
Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет
Трейлер (англ.)
Содержанки. Перезагрузка
Трейлер
Моя пиратская свадьба
Трейлер №2 (англ.)
Праведник
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь