Миронов, Ахеджакова, Михалкова: коллеги простились с Инной Чуриковой

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В Храме Христа Спасителя в Москве началась церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, скончавшейся на 80-м году жизни, пишет РИА «Новости».

Проститься с Чуриковой пришли ее коллеги и близкие, в числе которых были замечены актрисы Лия Ахеджакова и Людмила Поргина, худрук Театра Наций Евгений Миронов, оперная певица Хибла Герзмава, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.

Президент России Владимир Путин, а также премьер-министр страны Михаил Мишустин прислали венки на церемонию прощания со звездой.

Сообщается, что народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище недалеко от места захоронения режиссера Владимира Меньшова.

О смерти Чуриковой стало известно 14 января. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что артистка скончалась в больнице.

Инна Чурикова дебютировала в кино еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме «Тучи над Борском». В дальнейшем она снималась во многих картинах, включая фильмы, сделанные ее мужем Глебом Панфиловым, — «Начало», «В огне брода нет», — а также «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко» и многих других.