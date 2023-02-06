Директор «Ленкома» рассказал, кто может заменить Инну Чурикову

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал, кто может заменить Инну Чурикову в постановках. В комментарии «АиФ» в качестве кандидаток он назвал народных артисток России Татьяну Васильеву и Марию Миронову .

«Есть мысли, что это может быть Маша Миронова. Мы это уже обсуждали. Но последнее слово должен сказать режиссер. Сегодня выбор актрис очень беден, к сожалению. Может быть, еще Татьяна Васильева может сыграть роли Чуриковой — если тут по здоровью все сложится», — поделился размышлениями Варшавер.