Том Круз выразил желание сняться со Скарлетт Йоханссон

Актер Том Круз в разговоре с The Hollywood Reporter заявил, что с радостью сыграл бы со Скарлетт Йоханссон в одном фильме.
Незадолго до этого на красной дорожке в Каннах артистка обмолвилась, что хотела бы сыграть с Томом Крузом в одном проекте, так как он остался единственным актером, с кем она хотела сыграть, но не сыграла.
Том Круз, в свою очередь, назвал Йоханссон великолепной актрисой и отметил, что всю жизнь следит за ее карьерой. Звезда франшизы «Миссия: невыполнима» считает, что артистка «притягивает зрителя к экрану».
«Она потрясающая. Великая актриса и кинозвезда. Я всю жизнь слежу за ее карьерой. Она невероятно талантлива и очень обаятельна. Было бы весело. Это должно случиться», — высказался Круз о желании сняться с Йоханссон.
В начале мая появились слухи о том, что Том Круз «заинтересован» в отношениях с колумбийской певицей Шакирой. Пару заметили вместе на гонке Гран-при Формулы-1 в Майами. По словам очевидцев, Круз и Шакира вместе наблюдали за гонками, общались и позировали фотографам.