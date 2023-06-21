Том Круз выразил желание сняться со Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон | Источник: Legion-Media.ru

Актер Том Круз в разговоре с The Hollywood Reporter заявил, что с радостью сыграл бы со Скарлетт Йоханссон в одном фильме.

Незадолго до этого на красной дорожке в Каннах артистка обмолвилась, что хотела бы сыграть с Томом Крузом в одном проекте, так как он остался единственным актером, с кем она хотела сыграть, но не сыграла.

Том Круз, в свою очередь, назвал Йоханссон великолепной актрисой и отметил, что всю жизнь следит за ее карьерой. Звезда франшизы «Миссия: невыполнима» считает, что артистка «притягивает зрителя к экрану».

«Она потрясающая. Великая актриса и кинозвезда. Я всю жизнь слежу за ее карьерой. Она невероятно талантлива и очень обаятельна. Было бы весело. Это должно случиться», — высказался Круз о желании сняться с Йоханссон.