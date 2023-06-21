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21 июня 2023, новость

Том Круз выразил желание сняться со Скарлетт Йоханссон

Актер восхитился голливудской звездой, назвав ее «великой»
Скарлетт Йоханссон | Источник: Legion-Media.ru

Актер Том Круз в разговоре с The Hollywood Reporter заявил, что с радостью сыграл бы со Скарлетт Йоханссон в одном фильме.

Незадолго до этого на красной дорожке в Каннах артистка обмолвилась, что хотела бы сыграть с Томом Крузом в одном проекте, так как он остался единственным актером, с кем она хотела сыграть, но не сыграла.

Том Круз, в свою очередь, назвал Йоханссон великолепной актрисой и отметил, что всю жизнь следит за ее карьерой. Звезда франшизы «Миссия: невыполнима» считает, что артистка «притягивает зрителя к экрану».

«Она потрясающая. Великая актриса и кинозвезда. Я всю жизнь слежу за ее карьерой. Она невероятно талантлива и очень обаятельна. Было бы весело. Это должно случиться», — высказался Круз о желании сняться с Йоханссон.

В начале мая появились слухи о том, что Том Круз «заинтересован» в отношениях с колумбийской певицей Шакирой. Пару заметили вместе на гонке Гран-при Формулы-1 в Майами. По словам очевидцев, Круз и Шакира вместе наблюдали за гонками, общались и позировали фотографам.

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