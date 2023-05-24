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24 мая 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Йоханссон, дочь Турман и модели на красной дорожке Каннского фестиваля

Премьера нового фильма Уэса Андерсона «Город астероидов» собрала целую россыпь звезд: смотрите фоторепортаж Kino Mail.ru
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30
фотографий
30
фотографий

В ходе 67-го Каннского кинофестиваля состоялась еще одна громкая премьера. Уэс Андерсон вместе со Скарлетт Йоханссон, Томом Хэнксом, Брайаном Крэнстоном, дочерью Умы Турман Майей Хоук, Эдрианом Броуди и другими звездами представил свою новую картину — драмеди «Город астероидов».

Действие фильма разворачивается в 1955 году в вымышленном американском городе в пустыне, где проводится масштабный съезд юных астрономов, изобилующий не только научными конкурсами и развлекательными мероприятиями, но и драмами и романтическими историями.

По красной дорожке премьеры прошли не только актеры проекта, но и гости вечера: Шарлотта Ле Бон, Коко Роша, Рози Хантингтон-Уайтли, Бинбин Фань, Мэй Маск, Фредерик Бель, Фрида Аасен, Жасмин Тукс и другие знаменитости.

Отметим, что Скарлетт Йоханссон, впервые за долгое время вышедшую в свет, на красной дорожке поддержал муж Колин Жост.

Напомним, торжественная церемония открытия 76-го Каннского кинофестиваля состоялась 16 мая. В конкурсе Каннского кинофестиваля в 2023 году участие принимает 21 лента из разных стран. Председателем жюри стал шведский режиссер Рубен Эстлунд. Смотр продлится до 27 мая.

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