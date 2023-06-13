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13 июня 2023, новость

Дженнифер Лоуренс заявила о готовности вернуться в «Голодные игры»

Звезда франшизы заявила, что будет в числе первых желающих поучаствовать в продолжении серии
Дженнифер Лоуренс | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Дженнифер Лоуренс заявила о желании сняться в новой части «Голодных игр». Об этом сообщает Variety.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном продолжении франшизы, актриса призналась, что будет рада вернуться в проект. Лоуренс подчеркнула, что ей было бы интересно снова поработать в образе главной героини серии Китнисс Эвердин.

«Господи, если они однажды решат выпустить продолжение, я буду в числе первых желающих поучаствовать в нем. 100 процентов я буду рада возвращению Китнисс в мою жизнь», — сказала она.

Ранее сообщалось, что премьера приквела «Голодных игр», получившего название «Баллада о певчих птицах и змеях», запланирована на 17 ноября 2023 года. В основу сюжета лег одноименный роман Сьюзен Коллинз. Сценарий написал автор «Звездных войн: Пробуждение силы», «Голодных игр: И вспыхнет пламя» Майкл Арндт. Режиссером выступит Френсис Лоуренс, работавший над предыдущими частями франшизы. К актерскому составу присоединились Питер Динклэйдж, а также Хантер Шафер, прославившаяся благодаря главной роли в нашумевшем сериале «Эйфория».

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