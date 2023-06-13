Дженнифер Лоуренс заявила о готовности вернуться в «Голодные игры»

Дженнифер Лоуренс | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Дженнифер Лоуренс заявила о желании сняться в новой части «Голодных игр». Об этом сообщает Variety.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном продолжении франшизы, актриса призналась, что будет рада вернуться в проект. Лоуренс подчеркнула, что ей было бы интересно снова поработать в образе главной героини серии Китнисс Эвердин.

«Господи, если они однажды решат выпустить продолжение, я буду в числе первых желающих поучаствовать в нем. 100 процентов я буду рада возвращению Китнисс в мою жизнь», — сказала она.