Малахов рассказал о тяжелом периоде после смерти отца

Андрей Малахов

В одном из последних выпусков шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов вспомнил, как тяжело переживал уход близкого и родного человека.

«Вспоминаю уход своего папы… Священник, больница… Мы начали читать молитвы, и в эту секунду стало видно, что кривая остановилась. Это такие эмоции… Ты живешь потом с этим долгое время… Тяжело и непросто для мальчика понять, что общение и часть жизни закончена», — рассказал 51-летний телеведущий в эфире шоу.

Николай Малахов ушел из жизни в марте 2006 года. Когда он попал в больницу, его сын находился в командировке в Австралии. Ведущий шоу "Привет, Андрей!" первым же рейсом вылетел в Москву, а затем в Мурманск, как только узнал о состоянии отца.