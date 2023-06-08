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8 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Малахов рассказал о тяжелом периоде после смерти отца

Николай Малахов ушел из жизни в 2006 году
Андрей Малахов

В одном из последних выпусков шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов вспомнил, как тяжело переживал уход близкого и родного человека.

«Вспоминаю уход своего папы… Священник, больница… Мы начали читать молитвы, и в эту секунду стало видно, что кривая остановилась. Это такие эмоции… Ты живешь потом с этим долгое время… Тяжело и непросто для мальчика понять, что общение и часть жизни закончена», — рассказал 51-летний телеведущий в эфире шоу.

Николай Малахов ушел из жизни в марте 2006 года. Когда он попал в больницу, его сын находился в командировке в Австралии. Ведущий шоу "Привет, Андрей!" первым же рейсом вылетел в Москву, а затем в Мурманск, как только узнал о состоянии отца.

Когда Андрей Малахов приехал в больницу, родитель уже находился в коме. Телеведущий сидел возле отца и не отходил от него до последнего.

Напомним, авторское шоу Андрея Малахова под названием «Малахов» начало выходить на канале «Россия 1» в сентябре 2022 года. До этого ведущий на протяжении 25 лет работал на «Первом канале», в частности, на программах «Доброе утро», «Большая стирка» (затем — «Пусть говорят»), однако летом 2017 года ушел с «Первого канала» на «Россию 1», где вел шоу «Прямой эфир», «Привет, Андрей!», «Танцы со звездами», «Песни от всей души». 

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