Шэрон Стоун рассказала, как 20 лет не могла найти работу в Голливуде

Американская актриса Шэрон Стоун во время ужина Raising Our Voices, организованного The Hollywood Reporter, обвинила Голливуд в жестокости. Ее слова приводит Daily Mail.
65-летняя актриса рассказала, что ей было трудно найти работу после перенесенного в 2001 году инсульта. Она восстанавливалась на протяжении семи лет. По словам актрисы, почти 20 лет после этого события ей не удавалось найти достойную работу в Голливуде. Стоун осудила эту систему за подобное равнодушие.
«Когда это случилось, я не хотела никому рассказывать, потому что вы знаете, что, если с тобой что-то будет не так, ты вылетаешь. Со мной что-то пошло не так, и меня не было 20 лет. У меня не было работы», — поделилась актриса.
Стоун подчеркнула, что «ей пришлось постоять за себя». Она рассказала, что боролась с руководителями студий и отстаивала свое право на адвоката, который должен был читать ее контракты.
«Я разбила много стеклянных потолков и хочу сказать вам, что это было больно <...> Было больно устанавливать границы — границы того, кто может зайти в мой вагончик и что они могут попросить; границы, когда я не хотела подписывать свой контракт в день начала съемок», — сказала актриса.
Шэрон Стоун сыграла в картинах «Основной инстинкт», «Казино», «Слезы под дождем», «Кровь и песок», «Вспомнить все», «Быстрый и мертвый», «Щепка» и других. За роль в «Казино» актриса удостоилась «Золотого глобуса» и получила номинацию на «Оскар». В начале нулевых актриса почти не снималась в кино. Ранее она рассказала, как инсульт навредил ее карьере.