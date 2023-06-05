Наверх
5 июня 2023, новость

Шэрон Стоун рассказала, как 20 лет не могла найти работу в Голливуде

65-летняя актриса обвинила систему в равнодушии
Шэрон Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Шэрон Стоун во время ужина Raising Our Voices, организованного The Hollywood Reporter, обвинила Голливуд в жестокости. Ее слова приводит Daily Mail.

65-летняя актриса рассказала, что ей было трудно найти работу после перенесенного в 2001 году инсульта. Она восстанавливалась на протяжении семи лет. По словам актрисы, почти 20 лет после этого события ей не удавалось найти достойную работу в Голливуде. Стоун осудила эту систему за подобное равнодушие.

«Когда это случилось, я не хотела никому рассказывать, потому что вы знаете, что, если с тобой что-то будет не так, ты вылетаешь. Со мной что-то пошло не так, и меня не было 20 лет. У меня не было работы», — поделилась актриса.

Стоун подчеркнула, что «ей пришлось постоять за себя». Она рассказала, что боролась с руководителями студий и отстаивала свое право на адвоката, который должен был читать ее контракты.

«Я разбила много стеклянных потолков и хочу сказать вам, что это было больно <...> Было больно устанавливать границы — границы того, кто может зайти в мой вагончик и что они могут попросить; границы, когда я не хотела подписывать свой контракт в день начала съемок», — сказала актриса.

Шэрон Стоун сыграла в картинах «Основной инстинкт», «Казино», «Слезы под дождем», «Кровь и песок», «Вспомнить все», «Быстрый и мертвый», «Щепка» и других. За роль в «Казино» актриса удостоилась «Золотого глобуса» и получила номинацию на «Оскар». В начале нулевых актриса почти не снималась в кино. Ранее она рассказала, как инсульт навредил ее карьере.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Шэрон Стоун лишили опеки над сыном из-за съемок в «Основном инстинкте»
Шакира, Кайли Миноуг и Рики Мартин на премьере «Элвиса» в Каннах
Дочь Джуда Лоу, Шэрон Стоун и модели на Каннском фестивале
Шэрон Стоун пригрозили увольнением за агитацию вакцинации
Звезды на красной дорожке закрытия Каннского кинофестиваля 2021
Шэрон Стоун произвела фурор на премьере фильма в Каннах
Шэрон Стоун разругали за слова об актерской игре Мэрил Стрип
Шэрон Стоун вспомнила о мизерном гонораре за «Основной инстинкт»
Шэрон Стоун обманом убедили сняться в культовой сцене
Шэрон Стоун рассказала о лучшем партнере по поцелуям на съемках
Новые трейлеры
Гипнотик
Дублированный трейлер
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Трейлер (англ.)
Черное зеркало
Трейлер (6 сезон, англ.)
Круче некуда
Трейлер (англ.)
Взрослые
Трейлер (англ.)
Захваченный рейс
Трейлер (англ.)
Райцентр
Тизер
Без обид
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь