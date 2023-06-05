Шэрон Стоун рассказала, как 20 лет не могла найти работу в Голливуде

Шэрон Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Шэрон Стоун во время ужина Raising Our Voices, организованного The Hollywood Reporter, обвинила Голливуд в жестокости. Ее слова приводит Daily Mail.

65-летняя актриса рассказала, что ей было трудно найти работу после перенесенного в 2001 году инсульта. Она восстанавливалась на протяжении семи лет. По словам актрисы, почти 20 лет после этого события ей не удавалось найти достойную работу в Голливуде. Стоун осудила эту систему за подобное равнодушие.

«Когда это случилось, я не хотела никому рассказывать, потому что вы знаете, что, если с тобой что-то будет не так, ты вылетаешь. Со мной что-то пошло не так, и меня не было 20 лет. У меня не было работы», — поделилась актриса.

Стоун подчеркнула, что «ей пришлось постоять за себя». Она рассказала, что боролась с руководителями студий и отстаивала свое право на адвоката, который должен был читать ее контракты.