Алла Пугачева вышла на сцену на концерте «Машины времени» в Израиле

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева посетила концерт группы «Машина времени» в израильской Кесарии. Соответствующая видеозапись в воскресенье, 28 мая, появилась на ее странице в соцсетях.

На размещенных кадрах видно, что артистка сначала сидит в зрительском зале и подпевает музыкантам, а затем выходит вместе с ними на сцену, стоя между фронтменом коллектива Андреем Макаревичем (признан в РФ иноагентом) и бас-гитаристом Александром Кутиковым.

«"Машина времени" в любые времена ко времени. С днем рождения, друзья!» — отметила Пугачева в подписи к посту.

Ранее стало известно, что все члены семьи Пугачевой покинули Россию. Ее дочь Кристина Орбакайте улетела в Америку к мужу Михаилу Земцову и дочке Клавдии. Старший внук Никита Пресняков уже год живет в Соединенных Штатах, также уехал из страны младший внук Дени Байсаров.