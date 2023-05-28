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28 мая 2023, новость

Алла Пугачева вышла на сцену на концерте «Машины времени» в Израиле

Певица показала также свои фото из зрительского зала
Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева посетила концерт группы «Машина времени» в израильской Кесарии. Соответствующая видеозапись в воскресенье, 28 мая, появилась на ее странице в соцсетях.

На размещенных кадрах видно, что артистка сначала сидит в зрительском зале и подпевает музыкантам, а затем выходит вместе с ними на сцену, стоя между фронтменом коллектива Андреем Макаревичем (признан в РФ иноагентом) и бас-гитаристом Александром Кутиковым.

«"Машина времени" в любые времена ко времени. С днем рождения, друзья!» — отметила Пугачева в подписи к посту.

Ранее стало известно, что все члены семьи Пугачевой покинули Россию. Ее дочь Кристина Орбакайте улетела в Америку к мужу Михаилу Земцову и дочке Клавдии. Старший внук Никита Пресняков уже год живет в Соединенных Штатах, также уехал из страны младший внук Дени Байсаров.

Сама певица со своим пятым мужем телеведущим Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) и близнецами Лизой и Гарри обосновалась в Израиле.

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