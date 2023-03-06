Наверх
6 марта 2023, новость

Пугачева рассказала о своей культурной жизни в Израиле

Певица пообщалась с поклонниками и дала интервью по видеосвязи
Алла Пугачева | Источник: PersonaStars

Певица Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками в честь «Дня желтых цветов» — праздника, который артистка придумала сама и ежегодно отмечает в первое воскресенье марта, — и рассказала о своей культурной жизни в Израиле. Ее цитирует «МК».

Она отметила, что несколько дней назад посетила концерт Лаймы Вайкуле. «Как я могу не пойти, если Лаймочка приехала, не поддержать ее! Она восхитительно сильная женщина. Несмотря ни на что, идет, работает», — заявила Пугачева.

По словам артистки, она принимает все приглашения от людей, которые ей приятны. Однако недавно она переболела бронхитом и вынуждена была воздержаться от светской жизни. «Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц, до сих пор покашливаю, но ничего, слава богу!» — сказала она.

Вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и двумя детьми Пугачева переехала в Израиль в 2022 году.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Максим Галкин
Алла Пугачева
Анатолий Белый сыграет Сталина в израильской постановке
Лайма Вайкуле
Laima Vaikule
Даня Милохин рассказал о жизни после переезда из России
В Риге отменили новый спектакль с Чулпан Хаматовой
Ахеджакова не верит, что сможет продолжить актерскую карьеру
Чулпан Хаматова прослезилась после вопроса об эмиграции
Иван Ургант выпустил новую песню
Лия Ахеджакова объяснила свой отказ уезжать из России
Лариса Гузеева ответила на слухи об эмиграции
Олег Газманов высказался о покинувших Россию звездах
Хаматова рассказала о выступлении на театральной сцене в США
Нагиев высказался о влиянии эмиграции артистов на шоу-бизнес
Ингеборга Дапкунайте посетила кинофестиваль в Исландии
Уехавший из России актер Белый заявил об уменьшившихся доходах
Баста ответил на вопрос об эмиграции
Константин Богомолов заявил, что устал от вопросов об эмиграции
Звезда «Аншлага» прокомментировала сообщения о своей эмиграции
Чулпан Хаматова получила награду «Актриса года» в Латвии
Милош Бикович высказался о влиянии Запада на его отношение к России
Популярная телеведущая ответила на вопрос об эмиграции из России
Меньшова ответила на интервью Смольянинова об отъезде из России
Светлаков назвал критику Урганта «жуткой несправедливостью»
Водонаева предположила, что Собчак в Израиле для съемок программы с Пугачевой
Никита Пресняков ответил на сообщения о своей мобилизации
Актер Никита Кукушкин покинул Россию
Меньшова вступилась за Урганта после слухов о его эмиграции
Екатерина Андреева объяснила вылет за рубеж после поста Собчак
Немецкий журнал назвал Серебренникова «Режиссером года»
Калныньш рассказал о реакции на спектакль Хаматовой в Латвии
Богомолов резко ответил на слухи об эмиграции в Израиль с женой
Уехавший из России Анатолий Белый вышел на связь
Пугачева, Орбакайте и Ургант посетили показ спектакля в Театре Наций
Покинувший Россию актер Белый поедет в творческий тур по Израилю
Литвинова сообщила об отмене проката ее фильма в России
Пугачева появилась на премьере фильма Серебренникова в Латвии
Лоза предсказал «громкое возвращение» Урганта и Галкина на телеканалы
Варшавер опроверг слухи о гонораре Хаматовой в 200 тыс. руб. за выход на сцену
Хаматова и Белый выступят с концертами в Прибалтике
Хазанов опроверг слухи о своей эмиграции
Литвинова призналась, что хочет вернуться в Россию
СМИ: аналог шоу «Лучше всех!» выйдет в эфир без Галкина
Хаматова пожаловалась на сравнительно низкие гонорары в Латвии
Сигал пообещал никогда не отказываться от российского гражданства
Анатолий Белый рассказал, как Хабенский отреагировал на его эмиграцию
Литвинова представит свою новую пьесу в Эстонии
Актер Ивар Калныньш заявил об отказе сниматься в российском кино
Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде из России
«Доиграл»: Белый подтвердил слухи об уходе из МХТ и эмиграции
Новый фильм с Чулпан Хаматовой покажут в России
В СК РФ опровергли возбуждение уголовного дела против Галкина
СМИ: актер Анатолий Белый уволился из МХТ и уехал из России
Новые трейлеры
И снова здравствуйте!
Трейлер
Любовь-морковь: Восстание машин
Трейлер №2
Особняк с привидениями
Тизер-трейлер (англ.)
Наследники
Трейлер (4 сезон, англ.)
Питер Пэн и Венди
Трейлер (англ.)
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
Дублированный трейлер
Беглец
Дублированный трейлер
Джон Уик 4
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь