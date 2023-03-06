Пугачева рассказала о своей культурной жизни в Израиле

Алла Пугачева | Источник: PersonaStars

Певица Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками в честь «Дня желтых цветов» — праздника, который артистка придумала сама и ежегодно отмечает в первое воскресенье марта, — и рассказала о своей культурной жизни в Израиле. Ее цитирует «МК».

Она отметила, что несколько дней назад посетила концерт Лаймы Вайкуле. «Как я могу не пойти, если Лаймочка приехала, не поддержать ее! Она восхитительно сильная женщина. Несмотря ни на что, идет, работает», — заявила Пугачева.

По словам артистки, она принимает все приглашения от людей, которые ей приятны. Однако недавно она переболела бронхитом и вынуждена была воздержаться от светской жизни. «Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц, до сих пор покашливаю, но ничего, слава богу!» — сказала она.