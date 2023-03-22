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22 марта 2023, новость

Уехавший из РФ внук Пугачевой напишет музыку к российскому фильму

Никита Пресняков переехал в США, где развивает карьеру под псевдонимом Nick Pres
Никита Пресняков | Источник: Legion-Media.ru

Певец и актер Никита Пресняков создаст саундтрек к российскому фильму «Триггер». Об этом сообщает «КП».

Пресняков создавал саундтреки к двум сезонам сериала «Триггер» со своей группой Multiverse, фильм станет продолжением драмы с Максимом Матвеевым в главной роли. Выход проекта намечен на конец 2023 года.

Напомним, в октябре 2022 года появились сообщения о мобилизации Преснякова, которые позже сам музыкант назвал фейком.

Вскоре после этого стало известно, что внук Аллы Пугачевой переехал в США и развивает творческую карьеру под псевдонимом Nick Pres. Участники Multiverse после переезда фронтмена ищут работу в составе других музыкальных коллективов.

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