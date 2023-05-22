Дочь Вина Дизеля расплакалась из-за слов о завершении «Форсажа»

Актер и один из шоураннеров фильмов франшизы «Форсаж» Вин Дизель отказался говорить о завершении серии из-за слез дочери. Об этом сообщает ET.
«В последний раз, когда я в шутку сказал своей дочери, что [десятый] фильм станет последним, все, что я видел, это слезы. Так что я должен быть очень осторожен с тем, кому и что я говорю», — посмеялся Дизель.
Он также отметил, что 11-ю часть франшизы планируется выпустить в 2025 году. Дизель назвал актерский состав ленты «замечательным» и подчеркнул, что шоураннеры делают все возможное, чтобы артистам было приятно работать над фильмом.
Мировая премьера фильма «Форсаж 10» состоялась 17 мая. В проекте появились кадры из предыдущих частей «Форсажа» с покойным Полом Уокером. Также дочь актера Мидоу Уокер сыграла камео. Главным антагонистом 10-й части стал персонаж Данте в исполнении Джейсона Момоа.
Ранее Бри Ларсон и Мишель Родригес поддержали идею женского спин-оффа «Форсажа». По словам Родригес, проект с женским кастом мог бы стать отличным этапом для будущего Голливуда.