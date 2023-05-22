Дочь Вина Дизеля расплакалась из-за слов о завершении «Форсажа»

Вин Дизель | Источник: Legion-Media.ru

Актер и один из шоураннеров фильмов франшизы «Форсаж» Вин Дизель отказался говорить о завершении серии из-за слез дочери. Об этом сообщает ET.

«В последний раз, когда я в шутку сказал своей дочери, что [десятый] фильм станет последним, все, что я видел, это слезы. Так что я должен быть очень осторожен с тем, кому и что я говорю», — посмеялся Дизель.

Он также отметил, что 11-ю часть франшизы планируется выпустить в 2025 году. Дизель назвал актерский состав ленты «замечательным» и подчеркнул, что шоураннеры делают все возможное, чтобы артистам было приятно работать над фильмом.