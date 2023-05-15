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15 мая 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Шарлиз Терон, дочь Пола Уокера, Вин Дизель представили «Форсаж 10»

Звезды посетили премьеру новой части популярной франшизы в Риме
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В Италии состоялась премьера фильма «Форсаж 10», по красной дорожке которой прошли главные звезды франшизы.

Фотографам на фоне Колизея позировали Вин Дизель, Шарлиз Терон, Джордана Брюстер, Рита Морено, Джон Сина, Мишель Родригес, Хелен Миррен. Также премьеру посетила дочь погибшего Пола Уокера Мидоу Уокер. Ранее стало известно, что она появится в десятой картине франшизы.

«Форсаж 10» расскажет о противостоянии героев самому смертоносному противнику из всех, с которыми они когда-либо сталкивались. Воскресшая из тени прошлого угроза, подпитываемая кровной местью, может уничтожить всех, кто дорог Доминику Торетто.

Ранее режиссер фильма «Форсаж 10» Луи Летерье намекнул, что в боевике присутствуют сцены с персонажем Брайаном О'Коннором, которого играл погибший в ДТП в 2013 году Пол Уокер.

Премьера «Форсажа 10» запланирована на 17 мая.

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Мидоу Уокер
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Форсаж 10
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