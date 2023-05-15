Шарлиз Терон, дочь Пола Уокера, Вин Дизель представили «Форсаж 10»

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В Италии состоялась премьера фильма «Форсаж 10», по красной дорожке которой прошли главные звезды франшизы.

«Форсаж 10» расскажет о противостоянии героев самому смертоносному противнику из всех, с которыми они когда-либо сталкивались. Воскресшая из тени прошлого угроза, подпитываемая кровной местью, может уничтожить всех, кто дорог Доминику Торетто.

Ранее режиссер фильма «Форсаж 10» Луи Летерье намекнул, что в боевике присутствуют сцены с персонажем Брайаном О'Коннором, которого играл погибший в ДТП в 2013 году Пол Уокер.