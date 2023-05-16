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16 мая 2023, новость

Пола Уокера показали в финальном трейлере «Форсажа 10»

Ранее режиссер намекал, что в боевике присутствуют сцены с Брайаном О'Коннором

Вышел финальный трейлер фильма «Форсаж 10». На кадрах появился покойный актер Пол Уокер.

В ролике показаны фрагменты предыдущих частей франшизы, в которых Уокер появился при жизни. Также в трейлере есть кадры противостояния персонажа Доминика Торрето (Вин Дизель) и антагониста проекта Данте (Джейсон Момоа).

Во время загрузки произошла ошибка.

В апреле режиссер фильма «Форсаж 10» Луи Летерье намекнул, что в боевике присутствуют сцены с персонажем Брайаном О'Коннором. О'Коннора сыграл Пол Уокер, погибший в ДТП в 2013 году.

Также в ленте появится дочь Уокера Мидоу. Звезда сыграет камео в «Форсаже 10».

11-й фильм франшизы, премьера которого, предположительно, состоится в феврале 2024 года, должен завершить основную сюжетную линию саги, начатой еще в 2001 году. За последние несколько лет вселенная «Форсажа» также пополнилась полнометражным спин-оффом «Форсаж: Хоббс и Шоу» и анимационным сериалом «Форсаж: Шпионы-гонщики».

Ранее Бри Ларсон, Мишель Родригес и Джордана Брюстер появились на красной дорожке премьеры «Форсажа 10», прошедшей в Риме.

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Луи Летерье
Louis Leterrier
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Мидоу Уокер
Meadow Rain Walker
Пол Уокер
Paul Walker
Дочь погибшего Пола Уокера появится в «Форсаже 10»
Джордана Брюстер
Jordana Brewster
Форсаж 10
Режиссер «Форсажа 10» намекнул на сцены с героем погибшего Пола Уокера
Джейсон Момоа
Jason Momoa
Вин Дизель
Vin Diesel
Мишель Родригес
Michelle Rodriguez
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