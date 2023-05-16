Пола Уокера показали в финальном трейлере «Форсажа 10»

Вышел финальный трейлер фильма «Форсаж 10». На кадрах появился покойный актер Пол Уокер.

В ролике показаны фрагменты предыдущих частей франшизы, в которых Уокер появился при жизни. Также в трейлере есть кадры противостояния персонажа Доминика Торрето (Вин Дизель) и антагониста проекта Данте (Джейсон Момоа).

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/5994373122765?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В апреле режиссер фильма «Форсаж 10» Луи Летерье намекнул, что в боевике присутствуют сцены с персонажем Брайаном О'Коннором. О'Коннора сыграл Пол Уокер, погибший в ДТП в 2013 году.

Также в ленте появится дочь Уокера Мидоу. Звезда сыграет камео в «Форсаже 10».