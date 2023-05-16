Пола Уокера показали в финальном трейлере «Форсажа 10»

В ролике показаны фрагменты предыдущих частей франшизы, в которых Уокер появился при жизни. Также в трейлере есть кадры противостояния персонажа Доминика Торрето (Вин Дизель) и антагониста проекта Данте (Джейсон Момоа).
В апреле режиссер фильма «Форсаж 10» Луи Летерье намекнул, что в боевике присутствуют сцены с персонажем Брайаном О'Коннором. О'Коннора сыграл Пол Уокер, погибший в ДТП в 2013 году.
Также в ленте появится дочь Уокера Мидоу. Звезда сыграет камео в «Форсаже 10».
11-й фильм франшизы, премьера которого, предположительно, состоится в феврале 2024 года, должен завершить основную сюжетную линию саги, начатой еще в 2001 году. За последние несколько лет вселенная «Форсажа» также пополнилась полнометражным спин-оффом «Форсаж: Хоббс и Шоу» и анимационным сериалом «Форсаж: Шпионы-гонщики».
Ранее Бри Ларсон, Мишель Родригес и Джордана Брюстер появились на красной дорожке премьеры «Форсажа 10», прошедшей в Риме.