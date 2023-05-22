Стало известно о шансах Ефремова выйти из тюрьмы в 2024 году

Михаил Ефремов | Источник: PersonaStars

Актер Михаил Ефремов может получить шанс выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению (УДО) весной 2024 года. Об этом сообщила его жена Софья Кругликова, передает издание «Абзац».

«УДО у нас откроется в марте следующего года. Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает», — рассказала она.

Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, произошедшее 8 июня 2020 года. Актер находился за рулем внедорожника в нетрезвом состоянии и выехал на встречную полосу движения, где его авто столкнулось с другой машиной, водитель которой впоследствии скончался.