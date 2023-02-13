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13 февраля 2023, новость

Ефремов передумал просить о замене срока на принудительные работы

По словам юриста, артист самостоятельно решил отозвать ходатайство
Михаил Ефремов в суде во время оглашения приговора | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко рассказал, что решение отозвать ходатайство о замене неотбытой части срока в колонии на принудительные работы артист принял самостоятельно. Как заявил «Газете.Ru» Падалко, причину решения Ефремова он не имеет права называть.

«Это решение самого Михаила Юрьевича. Причины я не уполномочен комментировать. Это его добровольное решение. Он решил, что ходатайства, ранее поданные, преждевременны», — сказал Падалко.

По словам юриста, 17 февраля он будет представлять интересы Ефремова на заседании в Алексеевском районном суде Белгородской области.

Ранее о том, что Ефремов отозвал ходатайство о замене срока на принудительные работы, сообщили в Алексеевском районном суде.

Михаил Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

Осенью 2021 года Михаил Ефремов пытался добиться смягчения приговора, однако ему в этом было отказано. В апреле 2022 года актер снова обратился к Верховному суду России с просьбой снизить ему наказание.

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