Звезда шоу «Одна за всех» Анна Ардова призналась, что устала играть в комедиях

Актриса Анна Ардова в интервью с изданием Hello! призналась, что устала играть в комедиях.
Ардова отметила, что сама закончила сниматься в проекте «Одна за всех», несмотря на отличные рейтинги. Звезда призналась, что в ситкоме ей придумали систему для съемок. 15 дней актриса работала, а затем столько же отдыхала. Даже при таком графике артистка чувствовала себя «школьником, которого гонят в школу».
«Тяжело было в первый год особенно: меня перегрузили, когда поняли, что могу гору текста быстро выучить. Все закончилось нервным срывом, я почти ушла, но меня уговорили, предложили лучшие условия. Так, поначалу я работала 12 часов в гриме, а стала по 10», — рассказала Ардова.
Ардова отметила, что из-за грима у нее испортилась кожа. Она вспомнила, как дерматолог ее ругал за это.
В заключение актриса заявила, что, несмотря на все трудности, гордится проектом «Одна за всех», и назвала юмор тяжелым трудом. «Чтобы сыграть комедию, надо владеть трагедией, иначе образ будет плоский. Также "Одна за всех" принесла мне народную любовь. И теперь люди ходят ко мне в театр имени Маяковского, чтобы посмотреть на ту самую актрису».
Помимо скетч-шоу «Одна за всех», Анна Ардова появлялась в таких сериалах, как «Золотой папа», «Училки в законе», «Последний из Магикян» и многих других.