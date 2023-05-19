Звезда шоу «Одна за всех» Анна Ардова призналась, что устала играть в комедиях

Анна Ардова | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Анна Ардова в интервью с изданием Hello! призналась, что устала играть в комедиях.

Ардова отметила, что сама закончила сниматься в проекте «Одна за всех», несмотря на отличные рейтинги. Звезда призналась, что в ситкоме ей придумали систему для съемок. 15 дней актриса работала, а затем столько же отдыхала. Даже при таком графике артистка чувствовала себя «школьником, которого гонят в школу».

«Тяжело было в первый год особенно: меня перегрузили, когда поняли, что могу гору текста быстро выучить. Все закончилось нервным срывом, я почти ушла, но меня уговорили, предложили лучшие условия. Так, поначалу я работала 12 часов в гриме, а стала по 10», — рассказала Ардова.

Ардова отметила, что из-за грима у нее испортилась кожа. Она вспомнила, как дерматолог ее ругал за это.