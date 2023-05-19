Виктория Боня появилась на премьере нового «Индианы Джонса» в Каннах

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«Индиана Джонс и колесо судьбы» станет последним фильмом, где Харрисон Форд появится в роли археолога и авантюриста. По сюжету, к герою Форда приедет его друг Саллах, которого сыграл Джон Рис-Дэвис, и намекнет, что время его захватывающих приключений еще не прошло.

Ранее сообщалось, что для работы над картиной 80-летнего актера «омолодили» при помощи компьютерных технологий.

Отметим, что Харрисон Форд не только представил картину «Индиана Джонс и колесо судьбы», но и получил почетную «Золотую пальмовую ветвь».

«Говорят, когда ты на пороге смерти, перед твоими глазами проносится вся твоя жизнь, и я только что увидел, как моя жизнь пронеслась перед моими глазами», — сказал Форд, посмотрев на большом экране ролик, на котором запечатлены роли в популярных фильмах за всю его жизнь.