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19 мая 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Виктория Боня появилась на премьере нового «Индианы Джонса» в Каннах

Новый фильм про археолога и искателя приключений представил Харрисон Форд: смотрите фоторепортаж
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На Каннском кинофестивале 2023 состоялась мировая премьера фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы».

Картину представили актеры Харрисон Форд, Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Бойд Холбрук и другие. Гостями вечера стали также Адриана Лима, Айшвария Рай, Карли Клосс, Лилли Круг и другие знаменитости. По красной дорожке также прошла российская телезвезда и популярный блогер Виктория Боня, ежегодно посещающая мероприятия Каннского кинофестиваля.

«Индиана Джонс и колесо судьбы» станет последним фильмом, где Харрисон Форд появится в роли археолога и авантюриста. По сюжету, к герою Форда приедет его друг Саллах, которого сыграл Джон Рис-Дэвис, и намекнет, что время его захватывающих приключений еще не прошло.

Ранее сообщалось, что для работы над картиной 80-летнего актера «омолодили» при помощи компьютерных технологий

Отметим, что Харрисон Форд не только представил картину «Индиана Джонс и колесо судьбы», но и получил почетную «Золотую пальмовую ветвь».

«Говорят, когда ты на пороге смерти, перед твоими глазами проносится вся твоя жизнь, и я только что увидел, как моя жизнь пронеслась перед моими глазами», — сказал Форд, посмотрев на большом экране ролик, на котором запечатлены роли в популярных фильмах за всю его жизнь.

Напомним, торжественная церемония открытия 76-го Каннского кинофестиваля состоялась 16 мая. В конкурсе Каннского кинофестиваля в 2023 году участие принимает 21 лента из разных стран. Председателем жюри стал шведский режиссер Рубен Эстлунд. Смотр продлится до 27 мая.

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