Харрисон Форд не появится в сериале Disney об Индиане Джонсе

Харрисон Форд | Источник: Legion-Media.ru

Актер Харрисон Форд в разговоре с Total Film заявил, что не появится в проектах об Индиане Джонсе после съемок в фильме «Индиана Джонс и колесо судьбы».

«Это последний фильм в серии, и это последний раз, когда я играю персонажа. Я предполагаю, что это будет последний раз, когда он появляется в фильмах», — отметил артист. Форд также не появится в предстоящем сериале Disney. Актер заявил, что «не будет участвовать в шоу, если оно осуществится».

Ранее в апреле вышел трейлер приключенческого фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» с Харрисоном Фордом в роли культового авантюриста. Проект выйдет в прокат 30 июня 2023 года.

По сюжету, к герою Форда приедет его друг Саллах, которого сыграет Джон Рис-Дэвис, и намекнет, что время его захватывающих приключений еще не прошло.

В пятой части фильма есть вступительный эпизод, действие которого будет происходить в годы между «Последним крестовым походом» (1989) и «Королевством хрустального черепа» (2008). Для работы над ним 80-летнего актера «омолодили» при помощи компьютерных технологий.