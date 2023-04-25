Наверх
25 апреля 2023, новость

Харрисон Форд не появится в сериале Disney об Индиане Джонсе

80-летний актер заявил, что «Индиана Джонс и колесо судьбы» станет последним фильмом о герое с его участием
Харрисон Форд | Источник: Legion-Media.ru

Актер Харрисон Форд в разговоре с Total Film заявил, что не появится в проектах об Индиане Джонсе после съемок в фильме «Индиана Джонс и колесо судьбы».

«Это последний фильм в серии, и это последний раз, когда я играю персонажа. Я предполагаю, что это будет последний раз, когда он появляется в фильмах», — отметил артист. Форд также не появится в предстоящем сериале Disney. Актер заявил, что «не будет участвовать в шоу, если оно осуществится».

Ранее в апреле вышел трейлер приключенческого фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» с Харрисоном Фордом в роли культового авантюриста. Проект выйдет в прокат 30 июня 2023 года.

По сюжету, к герою Форда приедет его друг Саллах, которого сыграет Джон Рис-Дэвис, и намекнет, что время его захватывающих приключений еще не прошло.

В пятой части фильма есть вступительный эпизод, действие которого будет происходить в годы между «Последним крестовым походом» (1989) и «Королевством хрустального черепа» (2008). Для работы над ним 80-летнего актера «омолодили» при помощи компьютерных технологий.

В картине, помимо Форда, снялись Фиби Уоллер-БриджАнтонио БандерасТоби ДжонсМадс Миккельсен и другие.

Известно, что премьера фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы», который завершит знаменитую франшизу, состоится на Каннском кинофестивале 2023.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Харрисон Форд
Harrison Ford
Индиана Джонс и колесо судьбы
Аль Пачино заявил, что Харрисон Форд обязан ему карьерой
Джон Рис-Дэвис
John Rhys-Davies
Вышел трейлер последнего фильма про Индиану Джонса
Опубликован первый трейлер нового «Индианы Джонса» с Фордом
Харрисона Форда «омолодили» в «Индиане Джонсе 5»
Disney снимет сериал об Индиане Джонсе
80-летний Харрисон Форд присоединился к киновселенной Marvel
79-летний Харрисон Форд впервые сыграет главную роль в сериале
Завершены съемки «Индианы Джонса 5» с 79-летним Фордом
60-летний Бандерас присоединится к съемкам «Индианы Джонса 5»
78-летний Форд получил травму на съемках «Индианы Джонса 5»
78-летний Форд занялся изнуряющими тренировками ради роли
Cъемки «Индианы Джонса 5» с 78-летним Фордом стартуют в июне
Назван величайший киногерой в истории
Новые трейлеры
Кошка
Трейлер
Американец китайского происхождения
Трейлер (англ.)
Уроки химии
Тизер (англ.)
Фубар
Трейлер (англ.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Трейлер
Форсаж 10
Трейлер №2 (англ.)
Астрал 5: Красная дверь
Трейлер (англ.)
14+ Продолжение
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь