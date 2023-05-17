Канны 2023: звезды на дорожке открытия, овации для Деппа, награда для Дугласа

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Первой наградой, врученной на фестивале в этом году, стала почетная «Золотая пальмовая ветвь» для Майкла Дугласа.

«Спасибо за эту награду и за добрые слова, — цитирует актера ТАСС. — Есть сотни фестивалей по всему миру, но есть только один Канн. Этому фестивалю 76 лет, но мне еще больше», — пошутил актер, которому в сентябре должно исполниться 79 лет.

На смотр Дуглас прибыл вместе с супругой Кэтрин Зетой-Джонс и дочерью Кэрис.

Открыла кинофестиваль историческая лента «Жанна Дюбарри», ознаменовавшая возвращение Джонни Деппа в кино после трехлетнего перерыва. На красной дорожке актер появился в компании коллег — режиссера и исполнительницы главной женской роли Майвенн и Пьера Ришара. Фильм был встречен семиминутными овациями, заставившими актера прослезиться.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239630&hash=bc97a2bde4500612&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В программе «Особый взгляд» примет участие лента из Монголии — впервые в истории смотра — «Если бы я только мог впасть в спячку» режиссера Золъяргала Пуревдаша. Картины из России в этом году в фестивале не участвуют.

Председателем жюри стал шведский режиссер Рубен Эстлунд. В состав жюри также вошли режиссер Марьям Тузани, актер Дени Меноше, режиссер Жюлия Дюкурно, сценарист и режиссер Рунгано Ниони, актриса и режиссер Бри Ларсон, актер Пол Дано, писатель Атик Рахими, режиссер и сценарист Дамиан Сифрон.