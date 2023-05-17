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17 мая 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Канны 2023: звезды на дорожке открытия, овации для Деппа, награда для Дугласа

Каннский кинофестиваль стартовал в 76-й раз: смотрите фоторепортаж с церемонии
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На Лазурном берегу во Франции в 76-й раз начал свою работу один из старейших европейских киносмотров — Каннский кинофестиваль. По красной дорожке прошли самые яркие звезды мирового кинематографа: Ума Турман с сыном Левоном Турман-Хоуком, Катрин Денев, Хелен Миррен, Эль Фаннинг, Бинбин Фань и многие другие.

Первой наградой, врученной на фестивале в этом году, стала почетная «Золотая пальмовая ветвь» для Майкла Дугласа.

«Спасибо за эту награду и за добрые слова, — цитирует актера ТАСС. — Есть сотни фестивалей по всему миру, но есть только один Канн. Этому фестивалю 76 лет, но мне еще больше», — пошутил актер, которому в сентябре должно исполниться 79 лет.

На смотр Дуглас прибыл вместе с супругой Кэтрин Зетой-Джонс и дочерью Кэрис. 

Открыла кинофестиваль историческая лента «Жанна Дюбарри», ознаменовавшая возвращение Джонни Деппа в кино после трехлетнего перерыва. На красной дорожке актер появился в компании коллег — режиссера и исполнительницы главной женской роли Майвенн и Пьера Ришара. Фильм был встречен семиминутными овациями, заставившими актера прослезиться.

Во время загрузки произошла ошибка.

В главном конкурсе Каннского кинофестиваля в 2023 году участие принимает 21 лента из разных стран. За главный фестивальный приз, в частности, поборются фильм режиссера Уэса Андерсона «Город астероидов» с Тильдой Суинтон, Эдрианом Броуди, Томом Хэнксом и Марго Робби в главных ролях, «Прекрасные дни» Вима Вендерса и «Опавшие листья» Аки Каурисмяки.

В программе «Особый взгляд» примет участие лента из Монголии — впервые в истории смотра — «Если бы я только мог впасть в спячку» режиссера Золъяргала Пуревдаша. Картины из России в этом году в фестивале не участвуют.

Председателем жюри стал шведский режиссер Рубен Эстлунд. В состав жюри также вошли режиссер Марьям Тузани, актер Дени Меноше, режиссер Жюлия Дюкурно, сценарист и режиссер Рунгано Ниони, актриса и режиссер Бри Ларсон, актер Пол Дано, писатель Атик Рахими, режиссер и сценарист Дамиан Сифрон.

76-й Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая 2023 года.

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