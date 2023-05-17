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17 мая 2023, статьяОбзоры

Депп во дворце, Йоханссон в пустыне: 15 главных фильмов Каннского фестиваля 2023

Костюмные драмы с Джонни Деппом и Джудом Лоу, вестерн Мартина Скорсезе с ДиКаприо, новый «Индиана Джонс» и звездопад от Уэса Андерсона — изучаем, чем порадует нас главный международный киносмотр в 2023 году

«Жанна Дюбарри»

Кадр из фильма «Жанна Дюбарри»

Выбравшись из скандалов и многолетних судебных разбирательств с Эмбер Херд, Джонни Депп уверенно возвращается в большое кино — историческая драма «Жанна Дюбарри», в которой актер сыграл главную роль, открывает 76-й Каннский кинофестиваль. А самое приятное — чуть позже картину можно будет увидеть в официальном российском прокате.

Фильм рассказывает о девушке из простой рабочей семьи, которая умом и телом пробивается в высшее общество и добирается до самого короля. Между Людовиком XV и Жанной вспыхивает любовь с первого взгляда. Куртизанка помогает королю заново ощутить вкус жизни, отныне он хочет быть лишь с ней и делает Жанну своей официальной фавориткой, что провоцирует недовольство общественности.

«Монстр»

Японец Хирокадзу Корээда, в 2018 году уже побеждавший в Каннах с лентой «Магазинные воришки», продолжает исследовать человеческие отношения в своем новом фильме «Монстр». Главная героиня — мать, которая узнает о том, что в странных и неожиданных переменах в поведении ее сына виноват учитель. Она идет в школу, полная решимости выяснить, что именно произошло между ними. История разворачивается сквозь призму взглядов трех героев, и правда постепенно выходит наружу.

«Клуб Зеро»

Вторая англоязычная картина австрийской постановщицы Джессики Хауснер («Малыш Джо») расскажет о молодой учительнице мисс Новак в исполнении Мии Васиковска, которая устраивается на работу в престижную школу. Вскоре у героини устанавливается тесная связь с пятью учениками, однако это оборачивается опасными последствиями. В центре внимания режиссера — проблема культа и расстройств пищевого поведения.

«Город астероидов»

Кадр из фильма «Город астероидов»

Новая работа Уэса Андерсона — пожалуй, главное украшение конкурсной программы и очередной праздник для поклонников творчества режиссера, каждый фильм которого хочется сравнить с вкуснейшим многослойным тортом. По традиции, бонусом прилагается россыпь кинозвезд, и «Город астероидов» не стал исключением — кажется, здесь снялся весь Голливуд (кроме, что удивительно, Билла Мюррея и Оуэна Уилсона).

К Скарлетт Йоханссон, Эдриану Броуди, Эдварду Нортону и другим артистам, без которых сложно представить фильмы Андерсона, на этот раз присоединились Том Хэнкс, Марго Робби и Стив Карелл. Их герои встретятся в 1955 году на масштабном съезде юных астрономов в вымышленном американском городке, где проходят научные конкурсы и развлекательные мероприятия, разворачиваются драмы и романтические истории. И все это — на фоне событий, изменивших мир.

«Зона интересов»

После 10-летнего перерыва британский режиссер Джонатан ГлейзерПобудь в моей шкуре») представляет свой новый фильм, снятый по мотивам романа Мартина Эмиса «Зона интересов», соединяющего рассказ о любви с антивоенной сатирой. Это история нацистского офицера, разочаровавшегося в режиме, который влюбляется в жену коменданта Освенцима. Между героями развивается бурный роман, но война, жестокость и смерть, составляющие жизнь вокруг, диктуют свои условия. В главной роли — одна из ведущих немецких актрис наших дней Сандра Хюллер.

«Книга решений»

Мишель Гондри, автор пронизывающего «Вечного сияния чистого разума» и причудливой «Науки сна», возвращается в полнометражное кино с комедией о кинорежиссере по имени Марк (его играет Пьер Нинэ). Тот отправляется со своей съемочной группой в живописные Севенны, чтобы закончить фильм. Однако в маленькой деревушке, где живет его тетя, кинематографиста накрывает экзистенциальным хаосом. Борьба с внутренними демонами, выливающаяся в маниакальную депрессию, сильно тормозит процесс творчества...

«Убийцы цветочной луны»

Вне конкурса будет показан один из самых ожидаемых фильмов года — детективный триллер Мартина Скорсезе, снятый по нашумевшей книге Дэвида Гранна об убийстве коренных жителей индейского поселения Осейджи, которые разбогатели благодаря найденной на своей земле нефти в 1920-х годах.

Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

Главных подозреваемых играют Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро — картина станет первой за долгое время совместной работой двух любимых артистов Скорсезе. В роли агента ФБР Тома Уайта, ведущего расследование, — Джесси Племонс (изначально его должен был играть ДиКаприо, но актер предпочел более неоднозначный образ), в других ролях — Джон Литгоу, Брендан Фрейзер и коренные американцы.

«Индиана Джонс и колесо судьбы»

Еще одним свежим блокбастером, который зрители Каннского кинофестиваля увидят первыми, станет пятый фильм о приключениях неувядающего авантюриста и пытливого археолога Индианы Джонса в исполнении бессменного Харрисона Форда, который вернулся к образу искателя приключений спустя 12 лет после выхода предыдущего фильма франшизы. По сюжету, Джонсу и его крестнице (Фиби Уоллер-Бридж) нужно помешать коварным планам бывшего нациста (Мадс Миккельсен)

Любопытно, что действие одного из эпизодов разворачивается в годы между событиями «Последнего крестового похода» и «Королевства хрустального черепа», а потому перед нами вновь предстанет тот самый, молодой и эталонный Инди, сыгранный Фордом не без помощи CGI-технологий омоложения.

«Май, декабрь»

Психологическая драма американского режиссера Тодда Хейнса расскажет о супружеской паре c большой разницей в возрасте, чей роман когда-то привлек внимание общественности. Со временем о скандале позабыли, дети пары уехали в колледж, но проблем меньше словно бы не стало. И прибавляется еще одна — актриса Элизабет Берри, которая готовится сыграть в фильме о супругах, приезжает к ним, чтобы выяснить историю их отношений во всех деталях. В этой напряженной обстановке компанию заслуженным звездам Джулианне Мур и Натали Портман составляет молодой партнер Чарльз Мелтон («Солнце тоже звезда»).

«Гипнотик»

Кадр из фильма «Гипноз»

Детективный триллер «Гипнотик» с Беном Аффлеком, который будет показан в Каннах в рамках программы Midnight Screening, расскажет о следователе, распутывающем серию крайне странных преступлений, как-то связанных с пропажей его собственной дочери. Те немногие, кто уже успел оценить новый фильм Роберта Родригеса, разделились во мнениях: зрители высоко оценивают интригу, которую авторам удается держать на протяжении всего действия, но сетуют на то, что не смогли достаточно проникнуться героями. Но мы верим в лучшее и ждем фильм в российском прокате летом.

«Подстрекательница»

Пышная костюмная драма об эпохе кровопролитных войн времен тюдоровской Англии расскажет историю Екатерины Парр — шестой и последней супруги короля Генриха VIII, известного, в частности, тем, что прежде обезглавил двух своих жен. Приверженица радикального протестантизма, Екатерина стремится сделать будущее страны таким, каким видит его сама, в то время как Генрих готов казнить каждого радикала. Роль любвеобильного правителя, охваченного паранойей, досталась Джуду Лоу, а главную героиню сыграла Алисия Викандер.

«Новый мальчик»

Австралийский режиссер, сценарист и оператор Уорвик Торнтон представит в программе «Особый взгляд» фильм с Кейт Бланшетт в роли монахини-отступницы. Однажды глубокой ночью на пороге ее монастыря появляется 9-летний сирота из племени аборигенов. В своей новой драме, действие которой разворачивается в Австралии 1940-х, автор исследует темы колониализма, духовной борьбы и истинной цены выживания.

«Царство животных»

В постпандемийную эпоху режиссеры продолжают рассуждать о том, что происходит с человеком, оказавшимся перед лицом апокалипсиса. В фантастическо-приключенческой ленте французского режиссера и сценариста Тома Кайе мир охвачен эпидемией вируса, превращающего людей в животных. Герой Ромена Дюриса Франсуа делает все, чтобы спасти свою жену, заразившуюся этой неисследованной болезнью. Вскоре им с 16-летним сыном Эмилем придется отправиться в путь, который навсегда изменит их жизни.

«Черные мухи»

Кадр из фильма «Черные мухи»

Еще один фильм, премьера которого состоится и на российских экранах, — драматический триллер о сотрудниках нью-йоркской неотложки с Шоном Пенном, Таем Шериданом и Кэтрин Уотерстон. Лента демонстрирует взгляд на уличную жизнь Гарлема середины 1990-х с перспективы молодого парамедика, который всеми силами пытается сохранить желание помогать людям, несмотря на укрепляющуюся черствость и цинизм, без которых невозможно адаптироваться к жестокой реальности этой работы.

«Элементарно»

Завершится Каннский кинофестиваль на трогательной и яркой ноте — фильмом закрытия станет новая работа студии Pixar, которая вновь обещает найти путь к сердцу детей и взрослых, рассказывая простым и доступным языком о сложных вещах. В этот раз нас ждет история любви в фантастическом городе, где сосуществуют представители всех природных стихий. Однажды судьба сводит Эмбер и Уэйда — огненную девушку и плывущего по течению парня. Таким полярно разным героям предстоит узнать, что у них, как это ни удивительно, на самом деле много общего.

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