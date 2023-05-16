Кантемир Балагов | Источник: Legion-Media.ru

Российский режиссер Кантемир Балагов передумал уходить из кино. Как рассказал в эфире «Дождя» (организация включена Минюстом в список иноагентов) продюсер Александр Роднянский (признан в РФ иностранным агентом), Балагов написал новый сценарий на английском языке.

К съемкам Балагов может приступить уже в 2023 году. «Кантемир Балагов будет, конечно, режиссером, и он работает над своим следующим фильмом. Я был удивлен эмоциональной реакции такого количества СМИ, которые решили откликнуться на эмоциональное высказывание талантливого молодого режиссера, прореагировавшего на один из сюжетов, связанных с развитием фильма», — уточнил продюсер.

Новый сценарий Роднянский назвал замечательным.

В начале апреля Балагов написал в Twitter: «Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно».

Балагов дебютировал в качестве режиссера в 2017 году. Он снял полнометражный фильм «Теснота». Картину показали на Каннском фестивале. Кинематографист получил за нее награду Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд».

В 2019 году Балагов показал на Каннском фестивале свой второй фильм «Дылда». Картина получила приз за лучшую режиссуру. В том же году Россия выдвигала фильм на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В 2021 году стало известно, что Балагов срежиссирует пилотные эпизоды сериала по игре The Last of Us. Позже режиссер ушел из проекта из-за творческих разногласий с шоураннерами.