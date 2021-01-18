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18 января 2021, Кино Mail.ruновость

Роднянский рассказал, как Балагов стал режиссером сериала HBO

Постановщик фильмов «Дылда» и «Теснота» снимет пилот экранизации игры The Last of Us
Кантемир Балагов | Источник: Legion-Media.ru

В январе стало известно, что режиссер фильмов «Дылда» и «Теснота», 29-летний лауреат Каннского кинофестиваля Кантемир Балагов, поставит пилот нового сериала HBO «Последние из нас» (The Last of Us), основанного на одноименной игре. Продюсер Александр Роднянский рассказал в интервью порталу «Медуза», как российскому постановщику удалось присоединиться к проекту, над сценарием которого работает Крэйг Мазин — автор мини-сериала «Чернобыль».

По словам Роднянского, Балагов еще несколько лет назад интересовался возможностью приобретения прав на киноадаптацию игры. У режиссера успело сложиться собственное представление об экранизации, которое очень впечатлило Мазина:

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Он решил не просто предложить ему позицию одного из режиссеров сериала, а ключевого — того, кто делает пилотные серии [сезонов] и определяет интонацию всего шоу.
Александр Роднянский

Продюсер добавил, что получить новую работу молодому постановщику помог успех картины «Дылда», которая была отмечена призом в Каннах и попала в шорт-лист претендентов на «Оскар». К тому же фильм вошел в личный список лучших фильмов года экс-президента США Барака Обамы.

Еще одной причиной попадания Балагова в проект Роднянский назвал удачное стечение обстоятельств. В кресле режиссера сериала российский постановщик заменил Йохана Ренка, с которым Крэйг Мазин работал над «Чернобылем». Ренк вынужден был отказаться от участия в подготовке экранизации из-за несовпадения графиков.

События игры The Last of Us разворачиваются в постапокалиптическом мире, где люди пережили пандемию. Главные герои — 14-летняя девушка и опытный контрабандист.

Фильмы о жизни после апокалипсиса
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