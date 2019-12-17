Российский фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Фильм «Дылда» 28-летнего режиссера Кантемира Балагова вошел в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм» (ранее номинация называлась «Лучший художественный фильм на иностранном языке»). Об этом сообщается на сайте Американской киноакадемии.
В шорт-лист включены десять кинолент. Это картины, выдвинутые Чехией, Эстонией, Францией, Венгрией, Северной Македонией, Польшей, Сенегалом, Южной Кореей, Испанией и Россией.
Международная премьера «Дылды» состоялась в мае 2019 на Каннском кинофестивале, где лента получила премию за режиссуру и приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.
Напомним, в прошлом году от России на премию «Оскар» была выдвинута военная драма Константина Хабенского «Собибор», однако войти в шорт-лист фильму не удалось.
Отметим, что в шорт-лист в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» также вошел российский мультфильм «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита. Окончательный список номинантов на «Оскар 2020» будет объявлен 13 января. Церемония вручения премии пройдет 9 февраля.