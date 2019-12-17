Российский фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии Кадры из фильма «Дылда»

Фильм «Дылда» 28-летнего режиссера Кантемира Балагова вошел в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм» (ранее номинация называлась «Лучший художественный фильм на иностранном языке»). Об этом сообщается на сайте Американской киноакадемии.

В шорт-лист включены десять кинолент. Это картины, выдвинутые Чехией, Эстонией, Францией, Венгрией, Северной Македонией, Польшей, Сенегалом, Южной Кореей, Испанией и Россией.

«Дылда» рассказывает историю двух молодых женщин, которые пытаются начать новую жизнь в послевоенном Ленинграде. Главные роли в ленте исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Международная премьера «Дылды» состоялась в мае 2019 на Каннском кинофестивале, где лента получила премию за режиссуру и приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.

Напомним, в прошлом году от России на премию «Оскар» была выдвинута военная драма Константина Хабенского «Собибор», однако войти в шорт-лист фильму не удалось.