Михаил Галустян раскрыл свое настоящее имя

Михаил Галустян | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущий и актер Михаил Галустян в соцсетях опубликовал фотографию своего деда и признался, что по паспорту его зовут Ншан Сергеевич Галустян.

«Для всех я Миша Галустян, но мало кто знает, что по паспорту меня зовут Ншан Сергеевич. Меня назвали так в честь дедушки Ншана Георгиевича Галустяна. Ему было 18 лет, когда началась война. Он собирался стать летчиком», — вспомнил Галустян.

По словам юмориста, в то время из-за войны от аэродромов «ничего не осталось», так как их разбомбили, поэтому Ншана Галустяна отправили в морскую пехоту. Актер отметил, что задача солдат заключалась в том, чтобы на катерах доставлять боеприпасы на малую землю.

«По ним стреляли, катера взрывались буквально у него на глазах. В одном из таких боев в него попало осколками. Но он выжил и воплотил свою мечту – стать летчиком-истребителем. Он был, конечно, удивительным человеком. Я горжусь, что меня назвали в честь него», — резюмировал Галустян.

В начале апреля стало известно, что Михаил Галустян получил паспорт Армении. «Справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении. Я пошел самым честным и правильным путем: честно сдал документы и вот наконец-то получил», — сообщил Галустян. Он также допустил, что в будущем представит творческие проекты в Армении.