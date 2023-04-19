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19 апреля 2023, новость

Галустян объяснил получение второго гражданства

Известный комик и телеведущий заявил, что не собирается уезжать из России
Михаил Галустян

Популярный российский актер и комик, ведущий шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ Михаил Галустян объяснил получение второго гражданства давними планами получить армянский паспорт. Об этом он рассказал в интервью изданию «Телепрограмма».

Галустян отметил, что не планирует уезжать из России. «Давно хотел оформить гражданство Армении, давно подал документы, но дали сейчас. Что теперь? В этом нет ровно ничего, что могло бы поставить под сомнение мою любовь к родине — России», — объяснил он.

Ведущий назвал Россию своим домом и подчеркнул, что именно в этой стране он родился, вырос и получил образование. «Здесь меня любят, здесь я всех люблю. Тут моя мама, мои друзья. Дом, где я родился и вырос. Работа, контракты, поклонники. Не вижу никаких предпосылок, чтобы уезжать из России», — сказал он.

В то же время комик подчеркнул, что нет ничего зазорного в том, что он стал гражданином Армении. «Я армянин, и не могу его оформить? Чтобы никто не трактовал это превратно, приходится объяснять. И все равно найдутся те, кто не услышит и перевернет мои слова с ног на голову», — заключил артист.

О том, что комик получил паспорт Армении, стало известно в начале апреля. «Справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении. Я пошел самым честным и правильным путем: честно сдал документы и вот наконец-то получил», — сообщил Галустян. Он также допустил, что в будущем представит творческие проекты в Армении.

После этого концертный директор Галустяна опроверг информацию о том, что комик собирается покинуть Россию.

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