Директор объяснил получение Галустяном гражданства Армении

Михаил Галустян | Источник: PersonaStars

Концертный директор Михаила Галустяна Табриз Шахиди в беседе с порталом Woman раскрыл причины получения комиком гражданства Армении.

Шахиди еще раз опроверг слухи о том, что Галустян намерен покинуть Россию. Представитель актера утверждает, что он остается гражданином и налоговым резидентом РФ. «Что касается Еревана — Михаил, обожающий Армению, решил осуществить давнюю мечту своей мамы Сусанны Ардашевны и подарить ей квартиру рядом с домом-музеем режиссера Сергея Параджанова», — объяснил Шахиди.

По словам директора артиста, Галустян также намерен в будущем приобрести недвижимость в Крыму. Комик хочет купить дом или квартиру там, где родился его отец.