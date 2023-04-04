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4 апреля 2023, новость

Директор объяснил получение Галустяном гражданства Армении

Табриз Шахиди опроверг слухи о том, что комик собирается уехать из России
Михаил Галустян | Источник: PersonaStars

Концертный директор Михаила Галустяна Табриз Шахиди в беседе с порталом Woman раскрыл причины получения комиком гражданства Армении.

Шахиди еще раз опроверг слухи о том, что Галустян намерен покинуть Россию. Представитель актера утверждает, что он остается гражданином и налоговым резидентом РФ. «Что касается Еревана — Михаил, обожающий Армению, решил осуществить давнюю мечту своей мамы Сусанны Ардашевны и подарить ей квартиру рядом с домом-музеем режиссера Сергея Параджанова», — объяснил Шахиди.

По словам директора артиста, Галустян также намерен в будущем приобрести недвижимость в Крыму. Комик хочет купить дом или квартиру там, где родился его отец.

Ранее Михаил Галустян, родившийся в Сочи, сообщил о получении гражданства Армении. «Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы, и вот наконец-то получил», — заявил он на открытии жилого комплекса в Ереване, где, по его словам, планирует прописаться. Также актер заявил, что не намерен покидать Россию.

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