Галустян вернулся к образу Бородача в новом телешоу

Каждый выпуск будет состоять из скетчей, в которых зрители увидят не только давно знакомых и полюбившихся героев – неподражаемого Жорика Вартанова и вечно попадающего в переделки Александра Родионовича Бородача, – но и совершенно новых персонажей, воплощенных Михаилом Галустяном: гаишники на Рублевке, коллекторы, русские туристы и многие другие.