Галустян вернулся к образу Бородача в новом телешоу

Фото: ТНТ
Телеканал ТНТ запускает новое комедийное шоу «Галустян+».
Каждый выпуск будет состоять из скетчей, в которых зрители увидят не только давно знакомых и полюбившихся героев – неподражаемого Жорика Вартанова и вечно попадающего в переделки Александра Родионовича Бородача, – но и совершенно новых персонажей, воплощенных Михаилом Галустяном: гаишники на Рублевке, коллекторы, русские туристы и многие другие.
«Галустян +» — это не просто шутка ради шутки. Это юмор, как инструмент для подсвечивания проблемы. <...> Уверен, зрители смогут найти для себя любимчиков в моем шоу. Какие-то герои будут «кочевать» из серии в серию, какие-то будут появляться только на один эпизод.
Кроме того, в каждом выпуске шоу «Галустян +» будут принимать участие звездные гости: Константин Ивлев, Ваня Дмитриенко, Владимир Селиванов, Денис Дорохов, Марина Федункив, Дана Абызова и многие другие.
«Галустян +» будет выходить по пятницам, премьера состоится 28 апреля в 22.00.