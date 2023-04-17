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17 апреля 2023, новость

Галустян вернулся к образу Бородача в новом телешоу

В скетч-шоу «Галустян+» комик предстанет в хорошо знакомых зрителям образах, а также перевоплотится в новых героев
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Фото: ТНТ

Телеканал ТНТ запускает новое комедийное шоу «Галустян+».

Каждый выпуск будет состоять из скетчей, в которых зрители увидят не только давно знакомых и полюбившихся героев – неподражаемого Жорика Вартанова и вечно попадающего в переделки Александра Родионовича Бородача, – но и совершенно новых персонажей, воплощенных Михаилом Галустяном: гаишники на Рублевке, коллекторы, русские туристы и многие другие.

«Галустян +» — это не просто шутка ради шутки. Это юмор, как инструмент для подсвечивания проблемы. <...> Уверен, зрители смогут найти для себя любимчиков в моем шоу. Какие-то герои будут «кочевать» из серии в серию, какие-то будут появляться только на один эпизод.
Михаил Галустян

Кроме того, в каждом выпуске шоу «Галустян +» будут принимать участие звездные гости: Константин Ивлев, Ваня Дмитриенко, Владимир Селиванов, Денис Дорохов, Марина Федункив, Дана Абызова и многие другие. 

«Галустян +» будет выходить по пятницам, премьера состоится 28 апреля в 22.00.

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