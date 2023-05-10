Звезда «Игры престолов» назвала себя фанаткой «Евровидения»

Британская актриса Белла Рэмси заявила, что никто не любит конкурс «Евровидение» больше, чем она. Ролик, где звезда сериала «Одни из нас» отвечает на вопросы пользователей Twitter о музыкальном конкурсе, опубликован на онлайн-канале «Би-би-си».
«Смысл "Евровидения" в безудержной радости, глубоком счастье и обсуждении с коллегами на следующий день после конкурса того, почему вы предпочли Финляндию Швеции, — ответила Рэмси на вопрос о смысле конкурса. — Мы делимся музыкой разных культур. Это образование».
Рэмси также пошутила в ответ на вопрос, почему Великобритания не отправляет на конкурс певицу Адель: «Во-первых, она вероятно занята. Во-вторых, это было бы суровым напоминанием жюри о том, почему их последние отношения развалились».
«Евровидение 2023» проходит с 9 по 13 мая в британском Ливерпуле. Конкурс должен был состояться на территории Украины, которая в 2022 году заняла первое место, но из соображений безопасности Европейский вещательный союз перенес конкурс.
Россия была отстранена от «Евровидения» в 2022 году, а Белоруссия — в 2021 году. По финансовым причинам от участия в музыкальном соревновании отказались Болгария, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако.