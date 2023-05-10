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10 мая 2023, новость

Звезда «Игры престолов» назвала себя фанаткой «Евровидения»

Белла Рэмси объяснила смысл международного конкурса
Белла Рэмси | Источник: Legion-Media.ru

Британская актриса Белла Рэмси заявила, что никто не любит конкурс «Евровидение» больше, чем она. Ролик, где звезда сериала «Одни из нас» отвечает на вопросы пользователей Twitter о музыкальном конкурсе, опубликован на онлайн-канале «Би-би-си».

«Смысл "Евровидения" в безудержной радости, глубоком счастье и обсуждении с коллегами на следующий день после конкурса того, почему вы предпочли Финляндию Швеции, — ответила Рэмси на вопрос о смысле конкурса. — Мы делимся музыкой разных культур. Это образование».

Рэмси также пошутила в ответ на вопрос, почему Великобритания не отправляет на конкурс певицу Адель: «Во-первых, она вероятно занята. Во-вторых, это было бы суровым напоминанием жюри о том, почему их последние отношения развалились».

«Евровидение 2023» проходит с 9 по 13 мая в британском Ливерпуле. Конкурс должен был состояться на территории Украины, которая в 2022 году заняла первое место, но из соображений безопасности Европейский вещательный союз перенес конкурс.

Россия была отстранена от «Евровидения» в 2022 году, а Белоруссия — в 2021 году. По финансовым причинам от участия в музыкальном соревновании отказались Болгария, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако.

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