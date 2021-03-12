Песню от Белоруссии отказались принимать на «Евровидение»

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» заявили, что белорусская песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» не может в нынешнем виде быть допущена к участию.
«Мы написали телекомпании БТРК (Белтелерадиокомпания), которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни «Евровидение», чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать», — заявили организаторы.
Отмечается, что песня «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».
Позднее лидер коллектива «Галасы ЗМеста» допустил отказ Белоруссии от участия в конкурсе. «Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится», — цитирует слова Дмитрия Бутакова «Лента.Ру».
«Евровидение» должно пройти с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что мероприятие пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.
Россию на конкурсе представит певица Manizha с песней Russian Woman. Исполнительница набрала почти 40% зрительских голосов в ходе национального отбора, прошедшего в прямом эфире «Первого канала» вечером 8 марта.