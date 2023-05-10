Работа над приквелом «Игры престолов» приостановлена из-за забастовок

Кадр из сериала «Игра престолов»

Работа над созданием нового приквела сериала «Игра престолов» приостановлена из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом говорится на сайте американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина.

«Продолжается забастовка сценаристов. Никто, по крайней мере ни один сценарист, обладающий хоть долей здравого смысла, этого не хотел, но продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили нам выбора», — приводятся слова Мартина.

2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они требуют учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов.