Наверх
10 мая 2023, новость

Работа над приквелом «Игры престолов» приостановлена из-за забастовок

В США с начала мая продолжается забастовка сценаристов
Кадр из сериала «Игра престолов»

Работа над созданием нового приквела сериала «Игра престолов» приостановлена из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом говорится на сайте американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина.

«Продолжается забастовка сценаристов. Никто, по крайней мере ни один сценарист, обладающий хоть долей здравого смысла, этого не хотел, но продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили нам выбора», — приводятся слова Мартина.

Также съемки финального сезона «Очень странных дел» отложили из-за забастовки сценаристов.

2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они требуют учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов.

Ранее сообщалось, что забастовка сценаристов может повлиять на выход «Дэдпула 3» и «Капитана Америки: Новый мировой порядок».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дом Дракона
Капитан Америка: Новый мировой порядок
Число эпизодов второго сезона «Дома Дракона» сократят
Очень странные дела
Дэдпул 3
Россияне назвали любимую пару влюбленных из сериалов всех времен
Игра престолов
Джордж Р.Р. Мартин
George R.R. Martin
Трон, кинжал, драконьи яйца: что объединяет «Дом Дракона» и «Игру престолов»
«Дом Дракона» показал лучший результат на HBO со времен «Игры престолов»
Стало известно, почему в «Доме Дракона» играет музыка из «Игры престолов»
Шоураннер «Дома Дракона» объявил об уходе из проекта
Второй эпизод приквела «Игры престолов» оказался успешнее первого
«Дом Дракона» продлили на второй сезон
Приквел «Игры престолов» установил рекорд HBO по количеству зрителей
Стала известна рекордная цена на рекламу сериала «Дом Дракона»
Мэтт Смит получил ранение мечом на съемках «Дома дракона»
Гид по «Дому Дракона»: все, что нужно знать о приквеле «Игры престолов»
Джордж Мартин пропустил премьеру «Дома дракона» из-за COVID-19
Звезда «Игры престолов» снимется в приквеле «Голодных игр»
Кит Харингтон может вернуться к роли Джона Сноу
Автор «Игры престолов» обвинил «Звездные войны» в жестокости
Звезда «Игры престолов» пострадал во время драки на съемках
Умер снявшийся в «Игре престолов» и «В диких условиях» медведь
Назван лучший сериал 21-го века
Опубликован тизер приквела «Игры престолов»
Звезды «Игры престолов» рассказали о самых неприятных съемках
Дейенерис и Кхал Дрого воссоединились
Джордж Р.Р. Мартин пообещал другую концовку «Игры престолов»
Элизабет Олсен вспомнила провальный кастинг в «Игру престолов»
Стало известно, о продолжении какого сериала мечтают россияне
Шон Бин перестал смотреть «Игру престолов» после казни Старка
10 лет «Игре престолов»: по чему мы скучаем больше всего
К 10-летию «Игры престолов» выпустят яйцо «Фаберже» за $2,2 млн
По мотивам «Игры престолов» поставят спектакль
Вселенная «Игры престолов» расширится еще на три сериала
Звезды «Игры престолов» воссоединятся в «Последних из нас»
Актер «Игры престолов» рассказал о худшем дне съемок сериала
Автор «Игры престолов» раскрыл самую нелюбимую сцену из сериала
Названы худшие финалы сериалов в истории
Умерла 82-летняя звезда «Игры престолов»
Звезда «Игры престолов» забрала домой трон со съемок
Ну и дрянь! 10 сериалов с аморальными, но симпатичными героинями
Король Ночи объяснил, на какой финал «Игры престолов» надеялся
Кит Харингтон избавился от кудряшек Джона Сноу и удивил фанатов
Звезды «Игры престолов» воссоединятся в новом фильме
Звезда «Игры престолов» зареклась сниматься обнаженной
Новые трейлеры
Оппенгеймер
Трейлер №2 (англ.)
Спасти единственного сына
Трейлер
Плейлист волонтера
Трейлер
Дюна 2
Трейлер (англ.)
Переводчик
Дублированный трейлер №2
Гран Туризмо
Трейлер (англ.)
После. Навсегда
Дублированный трейлер
Кентавр
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь