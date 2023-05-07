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7 мая 2023, новостьСъемки

Съемки финала «Очень странных дел» отложены из-за забастовок

В США продолжается забастовка сценаристов
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Производство финального пятого сезона популярного американского сериала «Очень странные дела» было отложено на неопределенное время. Авторы проекта братья Даффер сообщили в соцсетях, что причиной такого решения стала забастовка сценаристов в США.

«Мы надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто справедливое соглашение, и мы все сможем вернуться к работе. До тех пор — конец связи», — заявили кинематографисты. 

Росс и Мэтт Даффер отметили, что во время производства больших шоу сценарий продолжает меняться и корректироваться, поэтому команде пока нет смысла даже начинать съемки.

Изначально старт съемок был запланирован на июнь, а премьера проекта на платформе Netflix назначена на 2024 год.

2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они требуют учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов.

Ранее сообщалось, что забастовка сценаристов может повлиять на выход «Дэдпула 3» и «Капитана Америки».

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