Зрители в мире в восторге от сериала «Грызня». Что в нем такого?

О чем сериал «Грызня»

Кадр из сериала «Грызня»

Стартовавшая в начале апреля на Netflix «Грызня» (BEEF) еще не достигла столь бешеной популярности, какая была у «Игры в кальмара» пару лет назад, однако среди сериальных фанатов о новом проекте студии А24, подарившей миру такие громкие хиты, как «Солнцестояние» и «Все везде и сразу», только и разговоров. Шоу, которому уже пророчат триумф на «Эмми», начинается безобидно, с незначительного дорожного происшествия. Мелкий подрядчик Дэнни, нервно выезжая с парковки, слышит позади гудок и видит выразительно высунутый из окна белоснежного «Мерседеса» средний палец Эми.

Случайная стычка двух автовладельцев приводит к яростной погоне, но на этом все не заканчивается. Что Дэнни, что Эми перестают контролировать свой гнев. Внезапно вспыхнувшая неприязнь перерастет в страстную вражду, куда, как в топку, полетят накопленный стресс, агрессия, отчаяние и недовольство собой. С каждым новым эпизодом месть будет становиться все более изощренной, раскрывая бездны в героях, от которых невозможно ожидать ничего подобного.

В зубодробительной схватке сошлись Стивен Ян из «Ходячих мертвецов» и вышедшая из стендапа и комедий Али Вонг. Шоураннером «Грызни» выступил Ли Сон-джин, до этого малоизвестный сценарист, придумывавший диалоги к эпизодам «Силиконовой долины» и «Двух девиц на мели».

Зачем смотреть

Кадр из сериала «Грызня»

Черная комедия с элементами триллера плавно перетекает в экзистенциальную драму о личностном кризисе, но умудряется ни на секунду не потерять зрительского внимания. Сюжет выстроен безупречно, все ружья выстреливают и даже мелкие детали имеют значение. Не говоря уже о том, что в историю о двух обычных, в общем-то, людях (не преступниках и не тайных агентах) поместились как минимум три зрелищные погони, два ограбления, похищение и пожар.

Персонажи Вонг и Яна на первый взгляд очень разные. Трудолюбивый неудачник Дэнни кое-как справляется с полуживой строительной компанией, состоящей из него самого да младшего брата-оболтуса, и мечтает накопить на дом, чтобы перевезти из Кореи пожилых родителей. У Эми дела получше: раздражающе милый муж, безликий особняк и успешный цветочный бизнес, который она создала с нуля и планирует продать за десять миллионов долларов. Объединяет героев одно: они находятся на грани нервного срыва и вот-вот взорвутся. И устроят такую мясорубку, что мало не покажется.

Как шпионы, они проникают в дома друг друга, притворяются другими людьми и делают мелкие и крупные пакости. С каждым новым эпизодом ставки поднимаются, а социальные нормы слетают, как надоевшие маски. В какой-то момент Эми и Дэнни уже ведут себя как животные: метят (в прямом смысле!) территорию и мимикрируют под кого-то более безобидного. Притяжение между героями острейшее, почти как любовь, только наоборот. Они нечасто находятся в одном кадре, особенно в первых эпизодах (всего их десять), но, когда это происходит, атмосфера накаляется до предела.

Грызня 2023 / США 18+ драма комедия Моя оценка Хочу посмотреть

«Грызня», кроме всего прочего, пропитана иронией. Изрядное количество шпилек досталось современному искусству, практикам осознанности и медитации, представлениям об идеальном браке и отдельно — привилегированному классу. Но за язвительной комедией все отчетливее проступает драма двух людей с огромной эмоциональной болью. Понять, что на самом деле творится в глубинах души Эми и Дэнни, позволяют выразительные крупные планы. Камера приближается близко-близко — и не составляет труда увидеть, как старательно и безуспешно они скрывают свои вскипающие эмоции, одиночество и депрессию.

Идея того, что все мы состоим из детских травм и воспоминаний, не нова. Но в «Грызне» она сформулирована изобретательно и тонко. Параллельно поднимаются и другие серьезные темы вроде болезненных отношений между поколениями, зыбкого ощущения собственного счастья, гиперответственности и страха перед социумом, сформулированного героиней Али Вонг так: «Нельзя показывать, какой ты есть, и выдавать свои секреты, иначе никто не будет тебя любить».

Почему можно не смотреть

Герои кажутся одержимыми, их действия переходят всякие границы, а ближе к финалу и вовсе приводят к точке невозврата. Но Дэнни и Эми при этом призваны вызывать сочувствие. Просто потому, что в них легко узнать себя.