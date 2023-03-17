Фильм «Все везде и сразу» получил 7 «Оскаров». Что в нем такого?

Хулиганская комедия против мэтров Голливуда

Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт | Источник: Legion-Media.ru

12 марта в Лос-Анджелесе в 95-й раз раздавали «Оскаров». Триумфатором кинопремии стала лента «Все везде и сразу» режиссеров Дэниэла Шайнерта и Дэна Квана, предпочитающих использовать коллективный псевдоним «Дэниэлы». Фильму, выдвигавшемуся на одиннадцать наград, достались семь из них, что ставит работу Дэниэлов в один ряд с «Лоуренсом Аравийским», «Списком Шиндлера» и «Гравитацией». Причем картина собрала премии в ключевых номинациях: лучший фильм, режиссура, оригинальный сценарий, все актерские категории, за исключением главной мужской роли (во «Все везде и сразу» просто нет подходящего персонажа), плюс монтаж.

Решение Американской киноакадемии распределить награды именно так может показаться хулиганской выходкой, ведь академики полностью проигнорировали номинировавшиеся ленты таких мэтров, как Стивен Спилберг («Фабельманы»), Джеймс Кэмерон («Аватар: Путь воды») и Баз Лурман («Элвис»). Дело еще и в том, что «Все везде и сразу» — скажем так, не вполне типичная оскаровская лента: Дэниэлы сняли абсурдистскую фантастическую экшен-комедию, в феномене которой еще надо разобраться.

О чем все это?

Итак, главная героиня фильма — живущая в Штатах китаянка Эвелин (Мишель Йео), владелица затрапезной прачечной. Ее засосала рутина в виде счетов, визитов в налоговую и болтовни с клиентами. Однажды Эвелин обнаруживает, что привычный мир — всего лишь один из множества, складывающегося в мультивселенную. Злодейка Джобу Тупаки, каким-то образом связанная с героиней, намеревается уничтожить всю эту систему. Эвелин приходится подключаться к альтернативным версиям себя самой из параллельных вселенных, чтобы осваивать навыки, повышающие ее шансы в борьбе со злом.

«Все везде и сразу» — второй полный метр Дэниэлов. Их дебютный фильм «Человек — швейцарский нож» (то есть нож, в котором есть более-менее все и сразу) вышел в 2016 году. В истории о дружбе выброшенного на необитаемый остров человека с трупом было мало персонажей и спецэффектов, зато в избытке присутствовала авторская восторженность. Складывалось ощущение, что Дэниэлы начитались работ экзистенциалистов и теперь взахлеб пересказывают все, что запомнили, — языком, не просто понятным даже детям, а напрямую позаимствованным у 13-летних подростков.

За прошедшие годы Дэниэлы, судя по всему, познакомились еще и с понятием «нигилизм» (за него в новом фильме отвечает антигероиня Джобу Тупаки), а также с гипотезой о существовании мультивселенной, нашли инвесторов (дебют обошелся в три миллиона долларов, второй фильм стоит минимум в пять раз больше), но сохранили подростковые интонации и восторженность.

«Все везде и сразу» — фильм, имеющий одинаковые шансы как рассмешить, так и утомить

Среди других вещей, очевидно, вызывающих у Дэниэлов восторг, — мультяшное насилие, шутки, связанные с разными формами секса, и абсурдистский юмор. Путешествуя по мультивселенной, Эвелин активирует прыжки предельно нелепыми способами и натыкается на миры, в которых живут говорящие камни, люди с сочащимися кетчупом сосисками вместо пальцев и повар, управляемый усевшимся ему на голову енотом. Источник последней идеи — разумеется, пиксаровский мультфильм «Рататуй», и Дэниэлы этого даже не скрывают. Как не скрывают и тот факт, что были разочарованы, когда узнали — их кино про мультивселенные станет не первым в истории человечества! Кван в интервью признавался, что мультфильм 2018 года «Человек-паук: Через вселенные» его немного расстроил, а второй сезон «Рика и Морти» вызвал такую болезненную реакцию, что Дэниэлу на время пришлось отказаться от просмотра сериала.

В такой наивности можно увидеть что-то детское, и это в данном случае скорее комплимент: увлеченность, непосредственность и восторженность — лучшие свойства работ Дэниэлов. Вместе с отсутствием чувства меры, непоследовательностью и специфическим юмором они складываются в фильм, имеющий одинаковые шансы как рассмешить, так и утомить зрителя.

Мешая жанры и стили, нагромождая друг на друга нелепейшие ситуации так, что картина начинает распадаться на отдельные скетчи, Дэниэлы за два с четвертью часа добираются не до каких-то неизведанных углов мультивселенной, а до мелодраматичного финала и банальных выводов в духе «будь добрым, люби родню». То есть кино это не только хулиганское, но еще и как бы доброе; киноакадемия такое любит, зрители — тоже.

Почему же победа «Все везде и сразу» скорее разочаровывает?

Команда фильма «Все везде и сразу» на «Оскаре 2023» | Источник: Legion-Media.ru

Знакомство с «хулиганским» кино спровоцировало Американскую киноакадемию на ответное хулиганство. Организация с почти вековой историей таким образом, видимо, попробовала показать, что следит за свежими веяниями. Фокус в том, что как бы хулиганский шаг киноакадемии почти никого не удивил. Многие издания заранее спрогнозировали такой результат. Были, конечно, и отклонения — например, кто-то предполагал, что «Оскар» в номинации «женская роль второго плана» уйдет к Керри Кондон («Банши Инишерина») или Анджеле Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навсегда»); другие считали, что у Кейт Бланшетт («Тар») есть шансы быть признанной лучшей актрисой. Но в целом предсказания оказались правильными.

Помимо прочего стоит учитывать, что базой для таких прогнозов является не качество фильма в чистом виде, а список премий и титулов, выданных ему различными престижными гильдиями и сообществами — и у «Все везде и сразу» он внушительный. В предоскаровской копилке фильма имеются и «Золотые глобусы», и BAFTA (премия Британской академии), и премии Гильдий киноактеров, сценаристов и режиссеров, и Critics' Choice («Выбор критиков»), и «Сатурн», и «Независимый дух», и еще более десятка наименований. Так что победа фильма на «Оскаре» для тех, кто следит за наградным сезоном, сюрпризом не стала.

Мишель Йео | Источник: Legion-Media.ru

Тем не менее, немного обидно за Бланшетт, чью роль в драме «Тар» многие критики сочли одной из лучших в карьере актрисы. Обидно за Бассетт, которая была так расстроена неполученным «Оскаром», что даже не стала аплодировать Джейми Ли Кертис, удостоившейся награды за клоунскую роль в фильме Дэниэлов (стоила ли премии роль Бассетт в «Ваканде навсегда» — вопрос отдельный).

Обидно и за Мартина МакДону, и за снявшихся у него Кондон и Брендана Глисона, и за режиссера/сценариста Тодда Филда («Тар»), в копилке которого теперь шесть номинаций и ни одной победы. Если честно, немного обидно даже за 60-летнюю Мишель Йео, получившую награду за главную женскую роль. Малазийка Йео — первая актриса с азиатскими корнями, отмеченная в этой номинации; само по себе это здорово. Но ее победа, наверно, выглядела бы эффектней, если бы не являлась частью масштабной акции — одновременно хулиганской и предсказуемой.