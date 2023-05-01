Клим Шипенко готов снова полететь в космос ради «Вызова 2»

Клим Шипенко

Клим Шипенко, режиссер фильма «Вызов», часть сцен которого была снята на Международной космической станции (МКС), в интервью для Kino Mail.ru заявил о готовности вновь отправиться в космос.

«Очень вероятно, что да», — ответил 39-летний постановщик на вопрос корреспондента, полетит ли он второй раз, чтобы снять фильм «Вызов 2» или какую-то другую картину о космосе.

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