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1 мая 2023, новость

Клим Шипенко готов снова полететь в космос ради «Вызова 2»

Режиссер фильма положительно ответил на вопрос о повторном полете на МКС
Клим Шипенко

Клим Шипенко, режиссер фильма «Вызов», часть сцен которого была снята на Международной космической станции (МКС), в интервью для Kino Mail.ru заявил о готовности вновь отправиться в космос.

«Очень вероятно, что да», — ответил 39-летний постановщик на вопрос корреспондента, полетит ли он второй раз, чтобы снять фильм «Вызов 2» или какую-то другую картину о космосе.

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Напомним, съемочная группа «Вызова» прилетела на МКС 5 октября и вернулась через 12 дней. Фильм рассказывает о женщине-враче (роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету ради спасения космонавта. Картина вышла в широкий прокат 20 апреля.

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