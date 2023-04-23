Звезда Marvel назвала выполнение трюков без дублеров пустой тратой времени

Элизабет Олсен | Источник: Legion-Media.ru

Звезда супергеройского шоу производства Disney «ВандаВижен», американская актриса Элизабет Олсен, исполняющая роль Ванды Максимофф в киновселенной Marvel, объяснила нежелание самостоятельно выполнять трюки, назвав это «пустой тратой времени». Ее цитирует Variety.

По словам актрисы, она не получает удовольствие от самостоятельного выполнения каскадерских трюков и часто нервничает перед этим. «Ваш желудок покидает вас. Это похоже на радость, которую люди испытывают на американских горках, чего я не испытываю, но людям нравится это чувство», — сказала Олсен.

Несмотря на то, что актриса не выполняла все трюки в картине «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» самостоятельно, она выполнила большинство из них. «Это пустая трата времени, потому что дублер сделает это намного лучше», — заключила она.

Напомним, Элизабет Олсен исполнила роль жертвы генетических экспериментов Ванды Максимофф по прозвищу Алая Ведьма в фильмах «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности», а также в сериале «ВандаВижен», вышедшем в январе 2021 года.