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20 апреля 2023, новость

Валерия высказалась об уехавших из России артистах

Певица уверена, что такие люди «сами наказали себя»
Валерия

Певица Валерия высказалась об артистах, уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Валерия считает, что такие люди «сами наказали себя». «Выбор сделан, и здесь они уже точно не смогут работать и жить как раньше. Общество их уже не примет обратно», — говорит она.

Певица считает, что российские исполнители оказались не востребованными за границей, где ниша занята своими звездами.

Ранее Валерия призывала «не муссировать лишний раз» тему покинувших страну артистов.

Напомним, ранее Дмитрий Нагиев заявил, что эмиграция российских звезд не скажется на развитии отечественного шоу-бизнеса. Также об уехавших из страны исполнителях высказывался Олег Газманов.

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