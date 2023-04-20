Валерия высказалась об уехавших из России артистах

Певица Валерия высказалась об артистах, уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Валерия считает, что такие люди «сами наказали себя». «Выбор сделан, и здесь они уже точно не смогут работать и жить как раньше. Общество их уже не примет обратно», — говорит она.