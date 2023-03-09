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9 марта 2023, новость

Валерия призвала перестать «муссировать» новости о покинувших Россию артистах

Исполнительница заявила, что у каждого есть право выбора
Валерия

Певица Валерия в беседе с «Телепрограммой» не стала критиковать уехавших из России артистов.

Исполнительница утверждает, что у каждого есть право выбора. «Уехали и уехали! Зачем лишний раз муссировать эту тему? Я не думаю, что журналисты вообще должны это делать. Это наше внутреннее дело, а все остальные только потешаются, когда мы начинаем линчевать своих», — считает она.

Валерия объяснила, что «все и так все понимают и делают правильные выводы». Певица заявила, что недоброжелателям выгодно, что знаменитости критикуют друг друга в публичном пространстве.

Напомним, ранее Дмитрий Нагиев заявил, что эмиграция российских артистов не скажется на развитии отечественного шоу-бизнеса. Также о покинувших страну артистах высказывался Олег Газманов.

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