Валерия призвала перестать «муссировать» новости о покинувших Россию артистах

Исполнительница утверждает, что у каждого есть право выбора. «Уехали и уехали! Зачем лишний раз муссировать эту тему? Я не думаю, что журналисты вообще должны это делать. Это наше внутреннее дело, а все остальные только потешаются, когда мы начинаем линчевать своих», — считает она.