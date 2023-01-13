Нагиев высказался о влиянии эмиграции артистов на шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев\ | Источник: PersonaStars

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в разговоре с «Правда.Ру» заверил, что эмиграция российских артистов не скажется на развитии отечественного шоу-бизнеса.

Он добавил, что не обладает достоверной информацией о том, что российские артисты массово покинули страну. Актер убежден, что опытные представители индустрии смогут взрастить еще не одно поколение молодых талантов.

«Безусловно. Это же и опыт, который нужно передавать, и харизма, которую они несут. Есть масса факторов и аспектов, которые гораздо быстрее отразятся на развитии не только шоу-бизнеса, но и на развитии в принципе поколения в нашей стране», — пояснил Нагиев.

О собственных планах уехать из РФ Нагиев категорично высказался еще в марте 2022 года. Так, на советы в соцсетях покинуть Россию он отреагировал словами «сам уезжай отсюда». «Дима дома», — написал актер.