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13 января 2023, новость

Нагиев высказался о влиянии эмиграции артистов на шоу-бизнес

Актер и телеведущий заверил, что оставшиеся представители старой школы смогут взрастить еще не одно поколение талантов
Дмитрий Нагиев\ | Источник: PersonaStars

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в разговоре с «Правда.Ру» заверил, что эмиграция российских артистов не скажется на развитии отечественного шоу-бизнеса.

Он добавил, что не обладает достоверной информацией о том, что российские артисты массово покинули страну. Актер убежден, что опытные представители индустрии смогут взрастить еще не одно поколение молодых талантов.

«Безусловно. Это же и опыт, который нужно передавать, и харизма, которую они несут. Есть масса факторов и аспектов, которые гораздо быстрее отразятся на развитии не только шоу-бизнеса, но и на развитии в принципе поколения в нашей стране», — пояснил Нагиев.

О собственных планах уехать из РФ Нагиев категорично высказался еще в марте 2022 года. Так, на советы в соцсетях покинуть Россию он отреагировал словами «сам уезжай отсюда». «Дима дома», — написал актер.

Ранее на вопрос об эмиграции из России ответил Баста, выступающий наставником шоу «Голос» и «Голос. Дети», где бессменным ведущим на протяжении десяти лет выступал Нагиев.

Осенью 2022 стало известно о его решении взять творческий отпуск. Ведущей в пятом сезоне шоу «Голос 60+» вместо Нагиева выступила Лариса Гузеева, а «Голос. Дети», стартовавший на «Первом канале» в декабре, ведет Яна Чурикова.

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